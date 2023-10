MTV EMA 2023, tutte le nomination: per i Måneskin è record italiano con 4 nomination

Record di nomination per i Maneskin agli MTV EMA 2023.

Torna uno dei più grandi eventi musicali globali dell’anno nato per celebrare gli artisti più in voga nel mondo. L’evento quest’anno prenderà vita domenica 5 novembre da Parigi e sarà trasmesso in diretta su MTV in più di 150 paesi del mondo.

Un’edizione quella del 2023 che vede Taylor Swift in testa alla nomination e i Maneskin da record con ben 4 nomination. Ovviamente cinque artisti italiani si sfideranno poi nella categoria “Best Italian Act“.

Scopriamo insieme come vedere gli MTV EMA 2023 in Italia domenica 5 novembre.

MTV EMA 2023 dove vederli

In Italia l’evento live a partire dalle 19.00 con il Pre Show e dalle 20.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704), VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW).

L’hashtag ufficiale per commentare è #MTVEMA.

