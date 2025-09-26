“Mare di Cristalli”, il nuovo singolo di Marco Gray tra pop, elettronica e introspezione

Marco Gray torna con un nuovo singolo, Mare di Cristalli, pubblicato per Nadir Music e accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Vittorio Guidotti che vi presentiamo in anteprima su All Music Italia.

Marco Gray debutta nel 2012 con il progetto Marco e l’Ape e il brano virale La triste vita di Luigi.

Il trasferimento a Londra segna la svolta: nel 2020 il brano Ten More Times vince Miglior Testo e Best International Act al Festival della Musica Britannica, entra nella Top 20 UK e porta la stampa inglese a definirlo “il Sam Smith italiano”.

Tra i suoi lavori più recenti: Fammi Andare Via (2021, anteprima su Sky Italia), Il posto in cui ora sto (finalista al Roma Music Festival 2022), una cover personale di Non ti scordar mai di me (2023) e Polvere (2024).

Autore e co-produttore di ogni suo brano, Marco vive tra Londra e l’Italia. Con Mare di Cristalli apre un nuovo capitolo della sua carriera, anticipando l’album atteso per l’autunno 2025.

Marco Gray, il nuovo singolo è Mare di Cristalli

Dopo Polvere il cantautore presenta un pezzo che si pone come cuore pulsante del suo prossimo album, in uscita nell’autunno 2025.

Scritto, composto e prodotto insieme a Gabriele Giambertone e registrato a Palermo presso il Cantiere 51 di Riccardo Piparo, Mare di Cristalli è un viaggio tra pop ed elettronica. La produzione mescola paesaggi sonori sospesi e melodie dirette, creando un ambiente tanto accogliente quanto tagliente.

L’artista racconta: «“Mare di Cristalli” è un luogo simbolico: rifugio e al tempo stesso pericolo, dove si può sfuggire al fuoco o incontrare i propri sogni, ma anche confrontarsi con le proprie fragilità. È lo spazio in cui convivono debolezze e riflessi, fino a evocare l’immagine poetica di una luna caduta in una notte d’autunno».