Marco Calabrese racconta la storia senza lieto fine di Sara, vittima di violenza, ne “Il peso della follia”

Esce su tutte le piattaforme digitali e in radio domani, 26 novembre, Il peso della follia, il nuovo singolo di Marco Calabrese che affronta il tema della violenza sulle donne.

Il cantautore di origini calabre si avvicina alla musica all’età di 10 anni e da lì Inizia a comporre i primi brani. Questa passione lo accompagna in ogni fase della sua vita fino a quando, in un momento particolarmente pesante in cui quelle emozioni che uscivano diventavano macigni da sopportare, molla tutto e la nasconde “gelosamente” in cassaforte.

Sarà la passione per la musica, che Marco scorge negli occhi di sua figlia, ed è proprio lei che lo riporta in musica. A maggio del 2020 esce così il singolo Un passo dietro te, dedicato alla sua piccola, a cui fa seguito a luglio Sei la mia bimba e, ad ottobre 2020, Vorrei scrivere di te (quest’ultimo riproposto tra l’altro quest’anno da Nicol ad Amici di Maria De Filippi)

Con questi tre brani Marco Calabrese supera quota 1 milione di streaming su Spotify. Ora è tempo di nuova musica.

Marco Calabrese il peso della follia

Come dicevamo in apertura nel nuovo singolo il cantautore affronta una delle più grandi piaghe della società attuale: la violenza sulle donne. Il peso della follia è una Ballad dalle parole forti, pesanti come macigni che scuotono la coscienza di ognuno di noi.

Il cantautore scrive di Ale che ripensa ai brevi momenti di serenità trascorsi con la sua amica Sara… Sara è una delle tante, tantissime donne bloccate in un rapporto violento col partner, una relazione che, logorandola giorno dopo giorno, gesto dopo gesto, parola dopo parola, la porta, disperata, all’idea di mettere in atto quel folle gesto più volte sognato e vissuto come unica via di fuga dalla sua prigione.

Ale confessa il suo forte ed incalzante senso di colpa per non esser riuscito ad aiutarla e allontanarla da quel triste destino. Ecco come Marco Calabrese racconta la genesi di questa canzone…

Il 25 Novembre si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Ho deciso di pubblicare Il Peso della Follia il giorno successivo a questa ricorrenza per rimarcare l’importanza di continuare ogni giorno a parlare di questo problema, non limitandoci a gesti simbolici e proclami che iniziano e finiscono nella giornata del 25 Novembre. Dobbiamo sensibilizzare quotidianamente tutti sul tema ma soprattutto dobbiamo trovare la forza di fare, di agire subito in aiuto a chi è vittima di violenza e non, come invece succede ad Ale, vivere di rimorsi e di rimpianti dopo. Per sottolineare il messaggio lanciato in Il Peso della Follia ho deciso di coinvolgere nella realizzazione del Video Ufficiale la bravissima Susy Sand Artist che attraverso i suoi quadri di sabbia ha saputo dare peso alle parole che ho scritto.

Qui a seguire il video ufficiale del brano in anteprima esclusiva per All Music Italia.