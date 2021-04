Manfredi si mette a nudo nell’album d’esordio “Kintsugi”

Manfredi pubblica il disco d’esordio Kintsugi, negli store dal 16 aprile 2021 e già disponibile in pre-save. L’album, in uscita per Foolica e distribuito da The Orchard, è composto da 10 tracce nelle quali il cantautore racconta due anni della sua vita.

Kintsugi raccoglie momenti felici e tristi, ossia le storie quotidiane di un ragazzo di vent’anni che si confronta con la vita, con i primi amori e con tutto quello che significa crescere. Manfredi si mette a nudo, con tutte le sue crepe e fragilità: dopo essersi rotto in pezzi, l’unica cosa che resta è rimettere insieme quei pezzi.

A proposito del disco, Manfredi racconta: “Il ‘Kintsugi’ è la pratica giapponese del riparare gli oggetti utilizzando l’oro. Il risultato sono delle ceramiche meravigliose, in grado di raccontare una storia. Andando oltre la semplice definizione da dizionario, ciò che apprezzo del Kintsugi è che non cerca di nascondere le cicatrici; anzi, le mette in risalto impreziosendole con l’oro”. E prosegue: “Come le crepe dorate rendono unica una ceramica, io credo che le ferite rendano uniche le persone. Lasciarsi conoscere da qualcuno significa condividerne i momenti tristi, perché i momenti felici si condividono con tutti”. Manfredi conclude sottolineando la natura autobiografica dell’album: “Con questo primo disco mi lascio conoscere, racconto due anni della mia vita in dieci tracce, senza inventare nulla. Anche per me è arrivato il momento di mettere insieme i pezzi”.

manfredi, ecco la tracklist di Kintsugi

Il disco, prodotto da Matteo Cantaluppi, è stato anticipato dai singoli Hollywood, Doveva essere oggi e Milano Droga. Ecco qui di seguito la tracklist:

1. Quando una storia finisce

2. Porte chiuse

3. Milano Droga

4. Inventerò una scusa

5. Amico immaginario

6. Hollywood

7. Ricostruire

8. Vorrei bastarti

9. Rompere

10. Doveva essere oggi

Per news ed aggiornamenti su Manfredi, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.