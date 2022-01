Sanremo 2022... i Måneskin saranno presenti nella prima serata del Festival (ma prima il Saturday Night Live in America!)

Maneskin Sanremo 2022 super ospiti della prima puntata.

Amadeus ci sperava, il fatto che la prima data del loro tour fosse stata sposta lo faceva sperare ma stasera nel corso del Tg1, ormai canale ufficiale per le news sul Festival di Sanremo, è arrivata la conferma. La band dei record tornerà sul palco dell’Ariston.

Una presenza importante e anche un segno di riconoscenza verso Amadeus che scelse lo scorso anno di scommettere sulla loro Zitti e buoni, brano rock di qualità che, non solo ha trionfato al Festival di Sanremo ma, grazie proprio a questa vittoria ha permesso loro di partecipare all’Eurovision Song Contest dove hanno vinto riportando la manifestazione in Italia dopo 31 anni e dando il via ad una carriera internazionale che nel 2021 li ha visti vincere premi, conquistare i primi posti della classifica globale di Spotify e conquistare l’America.

La notizia è arrivata con la band in collegamento dell’America e Amadeus che ha affermato che non ha fatto nessuna fatica nel convincere il gruppo a tornare.

Maneskin Sanremo 2022 ma prima l’America…

I Maneskin quindi torneranno a Sanremo come ospiti della prima serata, l’1 febbraio 2022 e proporranno molto probabilmente oltre a Zitti e buoni i brani che hanno segnato il loro successo internazionale: Beggin’ e I Wanna be your slave oltre all’ultimo singolo Mammamia. Il tutto in attesa del nuovo album che arriverà nel corso del 2022.

Ma c’è un altro appuntamento importantissimo prima… negli Stati Uniti.

Sabato 22 gennaio 2022 infatti Damiano, Ethan, Thomas e Victoria saranno ospite del popolarissimo show americano Saturday Night Live.

Un’altra importante ospitata d’oltreoceano dopo quelle al Tonight Show con Jimmy Fallon, al popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show, agli American Music Awards 2021 e The Voice.

Foto di copertina dalla pagina Instagram ufficiale della band.