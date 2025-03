Mentre Damiano David è impegnato negli USA, i Måneskin si concedono un pranzo a Roma

A poche ore dall’emozionante esibizione di Damiano David sulle note del suo ultimo singolo Next Summer al Jimmy Kimmel Live! (qui il video), i Måneskin sono stati paparazzati a Roma, più precisamente a Fregene, da Chi.

Qui Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno pranzato sul litorale insieme alle rispettive compagne (Luna Passos, Lavinia Albrizio e Laura Alfonsi Castelli), concedendosi una giornata lontano dai riflettori e riaccendendo nei fan la speranza di un possibile ritorno sulla scena.

Di fatto, i Måneskin non si sono mai detti addio ma, dopo aver riportato l’Eurovision Song Contest in Italia ed essere stati acclamati in tutto il mondo, i quattro ragazzi hanno deciso di dedicarsi alle rispettive carriere da solisti, mettendo in pausa il progetto della rock band.

E allora la domanda sorge spontanea: si è trattato di un semplice pranzo tra amici o possiamo parlare di una vera e propria reunion, seppur con un grande assente?

A questo proposito, ci teniamo a precisare che l’assenza di Damiano David è più che giustificata dal momento che, come già anticipato prima, il frontman è attualmente impegnato negli USA, dove vive con la fidanzata Dove Cameron, con la promozione del suo primo album da solista, FUNNY little FEARS, la cui uscita è prevista il prossimo 16 maggio.

Måneskin, DAMIANO DAVID: LE DATE DEL WORLD TOUR 2025

Mentre cresce l’attesa per l’inizio del World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che lo vedrà impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia, Damiano David annuncia il sold-out della prima data italiana del tour, prevista il 7 ottobre all’Unipol Forum di Assago (MI), che si aggiunge al tutto esaurito della seconda data, in programma l’11 ottobre.

FESTIVAL 2025

Sun June 1 – Seoul, South Korea – Seoul Jazz Festival

Fri June 13 – Manchester, TN – Bonnaroo

Sat June 21 – Lisbon, Portugal – MEO Kalorama

Sat July 05 – Belgium – Rock Werchter

Sat July 12 – Bilbao, Spain – Bilbao BBK Live

Thu July 17 – Carhaix, France – Vieilles Charrues

Fri Aug 01 – Montreal, QC, Canada – Osheaga

Thu July 31 – Sat Aug 02 – Chicago, IL – Lollapalooza

WORLD TOUR 2025

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar – SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall – SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium – SOLD OUT

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club – SOLD OUT

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – WiZink Center

Fri Sept 26 – France, Paris – Adidas Arena – SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse – SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National – SOLD OUT

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622 – SOLD OUT

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum – SOLD OUT

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sun Oct 12 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry – SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS – SOLD OUT

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount – SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

