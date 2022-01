I Måneskin? Secondo il Los Angeles Times sono la rock band preferita dagli Americani. Ed è proprio a Los Angeles che si sono esibiti a Capodanno (VIDEO)

I Maneskin sono la rock band preferita dagli americani. A dichiararlo è il prestigioso quotidiano statunitense, il Los Angeles times.

Il quotidiano ha dedicato un lungo articolo alla band spiegando i motivi per cui l’America sta impazzendo per loro e affermando: “Ecco come quattro italiani ossessionati dagli Anni ’70 sono diventati la band preferita dagli americani“.

A dimostrare l’amore del pubblico americano per la band anche il concerto di debutto a Los Angeles dello scorso novembre, un evento che si è svolto nel celebre Roxy, noto Nightclub sul cui palco si sono esibiti i grandi della musica internazionale, da Bob Marley a Elton John. Un live in cui la band ha portato a casa il tutto esaurito.

Ma non solo, anche il Capodanno della band si è svolto a LA… i Maneskin infatti sono stati tra i protagonisti del concerto trasmesso in diretta dalla ABC da Los Angeles sul palco anche Avril Lavigne, OneRepublic, Ryan Lewis e molti altri ancora.

Gli appuntamenti negli States per la band, attualmente impegnata nella registrazione del nuovo album di inediti in uscita nel 2022, non sono finiti.

Il 15 gennaio infatti Damiano, Ethan, Thomas e Victoria torneranno in California e si esibiranno all’ALTer Ego rock festival di iHeartRadio nella periferia di Los Angeles, a Inglewood per la precisione. Nel cast del Festival in Maneskin saranno in buona compagnia con nomi del calibro dei Foo Fighters, Cage The Elephant, Billie Eilish, Muse, The National, Mumford & Sons.

E in Italia? In attesa del tour (qui li date) si aspetta di sapere se la band tornerà sul palco del Festival di Sanremo. In fondo è proprio da lì che tutto è partito… vittoria a Sanremo, vittoria all’Eurovision e da lì il successo prima europeo, quindi mondiale.