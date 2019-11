Maneskin Live in London in attesa del nuovo album

Maneskin Live in London. Ieri sera durante la loro ospitata a X Factor i MÅNESKIN hanno annunciato il ritorno live a Londra città in cui, hanno rivelato, si trasferiranno presto.

Ieri sera la band ha presentato nel programma Sky che li ha visti nascere il nuovo singolo estratto dall’album Il Ballo della vita, Le Parole lontane.

Il successo discografico della band si può riassumere con il debutto del disco al primo posto della classifica FIMI, quattro singoli entrati nella Top Ten, doppio disco di platino per le vendite dell’album e ben 154,7 milioni di stream dei loro brani per un totale di 13 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

Per quel che riguarda il live sono state 66 le date sold out in Italia e in Europa con più di 140.000 spettatori totali.

MANESKIN LIVE IN LONDON

Partito il 10 novembre 2018, IL BALLO DELLA VITA TOUR ha toccato i principali club italiani e ha attraversato l’Europa passando per Barcellona, Madrid, Parigi (sold out) dove sono tornati anche l’11 settembre a La Cigale , Zurigo, Berna (sold out), Amburgo (sold out), Stoccarda (sold out), Bruxelles, Londra (due date sold out), Monaco (sold out), Lugano (due date sold out).

Ora i MÅNESKIN annunciano a sorpresa un unico live speciale previsto per giovedì 28 novembre 2019 al The Dome di Londra (UK).

Lo show inizierà alle ore 21 e i biglietti sono già in vendita al costo di £ 20,00 + Booking fee (Door £ 24,00) qui.

Per quel che riguarda la scelta di trasferirsi a Londra annunciata ieri da leader della band, Damiano, al momento non è noto se il trasferimento sarà definitivo o temporaneo.

Quel che è certo è che nel 2020 i Maneskin pubblicheranno il loro terzo album che, a quanto pare, verrà registrato proprio a Londra.