Maneskin senza freni: due concerti negli USA e un’ospitata da urlo in un noto talk show

I Maneskin sono sempre più senza limiti e senza confini. Dopo la vittoria a Eurovision Song Contest 2021 la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas continua a macinare record e traguardi che molti artisti italiani oggi si sognano. Il gruppo romano ha annunciato nelle scorse ore due nuove notizie bomba: la prima è legata a due nuovi live che si terranno presto negli Stati Uniti, precisamente mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Ma non finisce qui.

Il 26 ottobre 2021 i Maneskin saranno inoltre ospiti dell’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che segnerà il loro debutto televisivo americano. Stiamo parlando, per quelli di voi che non la conoscessero, di una delle trasmissioni talk-show in assoluto più seguite negli USA

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con “MAMMAMIA”, il singolo pubblicato l’8 ottobre e accompagnato da un videoclip, la posizione #24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

Nel frattempo la band si è guadagnata ben tre nomination agli MTV EMA 2021, in programma a novembre a Budapest. Si tratta della prima volta che un artista italiano ottiene una candidatura nella categoria Best Rock e Best Group.

Come seguire in diretta l’ospitata dei Maneskin da Jimmy Fallon

Ci sono brutte notizie per tutti i fan italiani del gruppo. La trasmissione di Fallon non va infatti in onda su nessuna rete italiana, né in diretta né in differita. L’unica soluzione legale è dunque quella di sintonizzarsi sulla NBC, a partire dalle ore 23:30. In Italia, in base al fuso, l’intervista andrà in onda verso le 5:30 del mattino.