Malika Ayane: dopo Sanremo il nuovo singolo per l’estate è “Telefonami” scritta con Pacifico, Serpenti, Colapesce e Dimartino

Malika Ayane Telefonami testo e significato del nuovo singolo in radio da oggi, venerdì 7 maggio.

Telefonami è il secondo singolo estratto dal sesto progetto discografico della cantautrice, Malifesto (qui la nostra recensione) prodotto con Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo, un album lanciato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 che vuole essere un inno alla riscoperta del valore delle emozioni e all’importanza di manifestarle, alla leggerezza, il migliore degli atteggiamenti per mettersi di fronte alle cose senza paura, con il coraggio di riconoscersi anche quando tutto attorno cambia.





Malika Ayane Telefonami testo e significato

Telefonami significato… il brano racconta il ricordo di una storia d’amore appesa nonostante il tempo e la distanza e porta la firma di Malika Ayane con Luca Serpenti, Pacifico, Colapesce e Dimartino.

La canzone è una morbida ballad dal retrogusto elettronico, un’istantanea di una relazione d’amore ancora appesa nonostante il fluire del tempo e la distanza, in cui Malika Ayane si è potuta sentire tanto mantide quanto accondiscendente, tanto sexy quanto fragile, uno specchio di come ogni donna è quando non si rassegna a vestire un cliché che eccede da una parte o dall’altra.

Coscienti della giusta fine della loro storia, di quanto siano diversi ma al contempo unici, i due protagonisti sanno di poter ancora creare una “somma che a volte non torna, ma almeno è spettacolare”.

Malika Ayane Telefonami testo

C’è un ricordo che porta il tuo nome

ogni tanto mi viene a bussare

non ti scrivo per farmi del male

sarebbe autoreferenziale

c’è un silenzio c’è scritto il tuo nome

come un altro da collezionare

sei la frase che appunto ogni giorno

su un foglio mentale

Lo sai pensarci troppo non fa bene

come quei turisti tristi incontrati mille volte

giro a vuoto e senza voglia e direzione

quando chiama la tua voce

Telefonami

tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore

o anche per sempre

telefonami

Imparato che siamo diversi

assodato che siamo complessi

l’attitudine è troppo prudente

o troppo sentimentale

raddoppiando riuscite e difetti

agitandoci per mescolare

la somma a volte non torna

ma almeno è spettacolare e tu

dall’altra parte del mondo

forse ormai ci credi poco

alle promesse maledette

ma non riesci a non fidarti e non cascarci

quando senti la mia voce

Telefonami

tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore

o anche per sempre

telefonami

anche se non si usa più

domandare se è tardi

quando ripartirai

se a Parigi c’è ancora quel thai

che costa niente

come le canzoni tristi

riascoltate mille volte

non riesco questa sera a fare a meno di sentire la tua voce

Telefonami

tanto non lo facciamo più

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore

o anche per sempre

telefonami

telefonami

di quanti argomenti che non sono noi due

potremmo parlare per ore