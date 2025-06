In un video su TikTok Malìa attacca il sistema discografico: anche TikToker, magazine e artisti nel mirino

Malìa, artista noto per il successo del singolo Maiorca e, successivamente, per la partecipazione ad Amici, sta facendo parlare di sé per un video pubblicato su TikTok in cui analizza, ma critica anche ferocemente, il music business italiano (e non solo).

Il grande pubblico ha conosciuto Malìa ad Amici 23, dove ha conquistato il banco battendo in sfida Yuma, ma Malìa – vero nome Mattia Gattoni, 21 anni, originario di Dalmine (Bergamo) – aveva già messo a segno un piccolo successo indipendente prima di entrare nel talent: il singolo Maiorca, pubblicato nel settembre 2023, ha superato i 2 milioni di stream su Spotify, complice anche la viralità su TikTok.

Dopo l’inedito Intenso presentato in studio, il ragazzo è stato eliminato dal programma.

L’ultima sua pubblicazione discografica è il discusso singolo del giugno 2024, Carnale. bagnarci, brano che includeva i suoni di un vero rapporto sessuale.

Più o meno contemporaneamente al discusso video su TikTok di cui parliamo in questo articolo l’artista ha spiegato su Instagram il motivo del suo anno lontano dalle scene musicali…

“é stato urticante scrivere questa didascalia. Ogni volta rileggendola mi cadevano i cogl**ni e cancellavo.

Questa é la 63esima versione. In tutte cercavo di raccontare il motivo per cui mi sono fermato un anno. Il risultato era il solito papiro passivo-aggressivo, tipico di chi crede di avere ragione ma non abbastanza da dirlo apertamente.

Perché i fatti parlano chiaro, sarei ipocrita se rinnegassi il mio tentativo di conformarmi. Andare a un talent.

Iscrivermi a Sanremo Giovani.

Autoimpormi il gusto editoriale di chi mi ha firmato. Ho fatto tutto quello che fanno gli artisti senza un ca** da dire, e lo rivendico.

Perché dicono sii te stesso finché ciò che sei non li mette in discussione. Perché il mio disagio é diverso e due collane non lo risolveranno. Ho la penna pesante, era giusto valutassi altre opzioni. Contenendomi, limitandomi, evitando casini. Ci ho provato, non riesco. Se smusso la mia visione di un millimetro mi sale l’acido cloridrico alla gola.

Perché non sono Nostradamus, ma é chiaro stia finendo un’altra era della discografia, sta per esplodere una bolla che influenzerà i prossimi 10 anni. Nessuno sta correndo nella mia direzione, se mi sbaglio resto a fare l’operaio a vita.

Se ho ragione c’é da divertirsi.“

Queste parole sintetizzano il percorso che Malìa ha scelto di intraprendere con la sua musica. Il video su TikTok invece fotografa il mondo della musica di oggi, o meglio una buona fetta, con sguardo cinico e disincantato senza risparmiare critiche a nessuno. Cliccate in basso su continua per leggere le sue parole.