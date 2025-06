Malìa, ex Amici, senza freni pubblica “Acido (Maria)” e attacca la De Filippi, i talent show e la discografia

Dopo il video che ha fatto discutere il music business italiano per i diversi attacchi lanciati (vedi qui), Malìa torna a farsi sentire, e lo fa in un modo destinato a far discutere: con una canzone intitolata Acido (Maria) che non lascia spazio a interpretazioni. È un attacco frontale al mondo dei talent show e, soprattutto, a Maria De Filippi.

Nel video del pezzo pubblicato su Instagram, Malìa è inizialmente seduto su un binario con un treno in arrivo pronto a travolgerlo. Una simbologia legata a ciò che dirà nella sua canzone, che si apre con le immagini di lui mentre guarda se stesso in TV durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Il testo di “Acido (Maria)” di Malìa

Nell’anticipare la canzone Malìa aveva specificato in modo provocatorio: “Acido #1 (MARIA)”, non si intende la nota conduttrice televisiva, ovviamente.“

Nel brano Malìa racconta la propria esperienza all’interno di Amici senza alcun filtro. Parla di “lingue marroni in cerchio”, cita esplicitamente Maria in un crescendo volutamente provocatorio che sicuramente avrà delle conseguenze.

Il testo, carico di rabbia, fa emergere uno stato d’animo di un artista che si è sentito usato, frainteso, spremuto.

Ecco il testo integrale del brano Acido (Maria), così come cantato da Malìa e pubblicato sulle sue piattaforme social, senza alcuna censura da parte nostra:

Pensa a quando ci hanno scommesso

Sono entrato in un talent show

E ne sono uscito diverso

Ho visto il prezzo del successo

Lingue marroni in cerchio

Maria con lo strap-on

La gente urlava “Mettimelo dentro”

Il mio cu*o non ha un prezzo

Porterà sopra un fuori serie

Fancu*o l’industria e in chi crede

XXX

Ovuli sotto sella

Vulve tentacolari

Illuse fossi una stella

E non mi tira il ca**o ormai da mesi

Sto imparanoiato

Prendo psicofarmaci e ametto ne ho abusato

Senza avrei la mia gola col tatuaggio di un cappio

3 mila stron*i inginocchiati in una gabbia di marmo

50 secondi ho già sforato la soglia

Il tuo cervello aspetta che scorri

Verso tro*e in minigonna, coppie e gossip irrisori

Quella rabbia nei tuoi occhi è la stessa dentro ai miei occhi

Sai di canne in riva al mare la notte lunghi discorsi

Schiuma bagna, a carezza i miei ventricoli

Il cuore batte più forte

Sento che siamo simili

Non so se puoi capirmi

Ma se mi sfiori c’ho i brividi

E se diventerai di un altro

Almeno lasciami lividi

Tu non sei più mia

Forse non lo sei ma stata

Non importa il mio passato

Sono solo un altro pezzo di plastica

Carne al sole in discarica

Lo scarto di una discografica

Un povero fallito che ci ha messo l’anima

Una posizione sempre più radicale

Con Acido (Maria), Malìa conferma la linea intrapresa già nei giorni scorsi, quando su TikTok aveva pubblicato un video durissimo contro l’industria musicale. In quel contenuto, l’artista dichiarava apertamente di aver cercato di adattarsi ai meccanismi di mercato, ma di non essere più disposto a farlo, neanche a costo di restare escluso.

In un lungo post Instagram, Malìa aveva raccontato così il suo anno di silenzio: «Ho fatto tutto quello che fanno gli artisti senza un ca**o da dire, e lo rivendico. Perché dicono “sii te stesso” finché ciò che sei non li mette in discussione“.

Con questo singolo, tra provocazione e disperazione, Malìa alza ulteriormente il tiro e si pone apertamente contro il sistema discografico e televisivo da cui proviene.