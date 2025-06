Maldestro in “Le chiavi di casa” ritrova i luoghi e le emozioni d’infanzia

Maldestro torna a pubblicare nuova musica e lancia Le chiavi di casa, per l’etichetta indipendente Arealive.

Il brano, prodotto da Maldestro, è stato registrato da Fabrizio Piccolo presso gli storici Auditorium Novecento di Napoli ed è una ballata folk-pop che intreccia ricordi personali e universali, trasformando la malinconia in un inno di resistenza.

Le chiavi di casa

“Ho scritto e programmato questo nuovo lavoro tra le mura della mia casa d’infanzia. Un posto che non ha bisogno di spiegazioni, perché ti conosce prima ancora che tu impari a spiegarti. Da lì sono venute fuori canzoni e monologhi impastati di vita vissuta, radici, cicatrici, e verità. È stato come sempre: una montagna russa, un incontro di boxe, una carezza dopo l’amore. Una tempesta quieta. Un confronto con il mondo e con lo specchio. E forse, quelle chiavi, le abbiamo tutti da qualche parte in tasca”

Maldestro – nuovo album in arrivo

Per prepararsi alla scrittura dei brani del prossimo album, il suo quinto che seguirà a EgoSistema dl 2020, Maldestro ha scelto di trascorrere diverse settimane nella sua casa d’infanzia, ripercorrendo i luoghi e le emozioni che hanno segnato la sua crescita, attraverso un viaggio nel tempo che ha dato vita a musica e testi in cui memoria e presente si fondono.

“Tornare lì, dove tutto è cominciato, è stato come riavvolgere un nastro. Ho ritrovato odori, suoni e silenzi che credevo dimenticati. E in quelle stanze ho scritto alcune delle canzoni più sincere della mia carriera”.

L’uscita del nuovo album è prevista per fine 2025 e Le chiavi di casa è il primo assaggio di questo nuovo progetto discografico che promette di essere il lavoro più personale e maturo dell’artista campano. Tra i temi che comporranno la tracklist dell’album che unirà folk, pop e suggestioni acustiche, ci saranno l’appartenenza, il tempo che passa e la ricerca di autenticità.

Le chiavi di casa e tutto il suo repertorio, sarà presentato dal vivo l’8 luglio a Napoli in occasione del Festival Insuperabili presso Villa di Donato.