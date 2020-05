E’ uscito il nuovo singolo di Malcky G Wavy. Per l’occasione il giovane rapper italo-americano ha scelto di collaborare con l’amico e collega Mambolosco.

Il brano è prodotto da Andry The Hitmaker, uno dei più attivi e promettenti dell’ultimo periodo che ha collaborato anche con Boro Boro, Giaime e Vegas Jones.

Mambolosco, che ha recentemente pubblicato il singolo Il Passo feat. Samurai Jay e con la produzione di Nardi, ha accettato l’invito del suo giovane amico a collaborare in questo brano per via dell’amicizia che li lega. Un’unione che ha radici lontane e che affonda nelle origini italo-americane dei due.

Wavy arriva a un anno e mezzo dalla firma di Malcky G con Virgin Records (Universal Music) e che ha portato all’uscita di alcuni singoli tra cui Mood (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Riccardo Melon con le riprese di Dimitri Bertetto.

MALCKY G WAVY – IL TESTO

Come il Wi-Fi

Non puoi fermarmi mai

Vieni a cercarmi pure su Fortnite

Cavalco onde molto più grandi di quello che credi

Sono la wave son troppo wavy

Ti chiamo bitch e non ti chiamo baby

Non la chiamo baby

Tutti lo sanno sono crazy

Mi sento una superstar

Bad bitch nella supercar

Schivo l’invidia

La trap è la mia bibbia

Non sei su Wikipedia

Cerca sulla sedia

Prendo il lavoro dal Mexico

Ho tutto quello che mi merito

Wave come un onda

Il karma ritorna

Aumento la somma

Si, quello si affonda

Nel tuo blocco faccio strike

Glock addosso, già lo sai

Non faccio freestyle a gratis

Non vado da MTV Spit

Non la voglio la tua base

C’è Andry che mi passa il drip

Non faccio freestyle a gratis

Non vado da MTV Spit

Non la voglio la tua base

C’è Andry che mi passa il drip

Come il Wi-Fi

Non puoi fermarmi mai

Vieni a cercarmi pure su Fortnite

Cavalco onde molto più grandi di quello che credi

Sono la wave, son troppo wavy

Ti chiamo bitch e non ti chiamo baby

Tengo una glock nella mia borsa

Vado di fretta, sempre di corsa

Pare che c’ho la testa in una morsa

Conto soldi della settimana scorsa

Toccami e prendi la scossa

Se faccio una canna, la faccio grossa

Mentre penso alla prossima mossa

Se la mia bitch la chiamo baby

Like my baby catch you crazy

Gli compro due anelli tipo Jury Chechi

Così quando passa la vedi

Sono la wave, sono wavy

Già sai com’è: fuck you, pay me

Dammi i soldi, cosa cazzo credi?

Scarpe da un millino sui miei piedi

Non faccio freestyle a gratis

Non vado da MTV Spit

Non la voglio la tua base

C’è Andry che mi passa il drip

Non faccio freestyle a gratis

Non vado da MTV Spit

Non la voglio la tua base

C’è Andry che mi passa il drip

Come il Wi-Fi

Non puoi fermarmi mai

Vieni a cercarmi pure su Fortnite

Cavalco onde molto più grandi di quello che credi

Sono la wave, son troppo wavy

Ti chiamo bitch e non ti chiamo baby

Malcky + Mambo

Drop Trip Piccola bitch