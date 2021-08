Ermal Meta difende Mahmood, dopo l’incendio della sua casa, dai leoni da tastiera

È noto a quasi tutti il grande incendio avvenuto nei giorni scorsi a Milano che ha completamente bruciato un palazzo abitato da 70 famiglie. Lì abitava anche Mahmood (come svelato da Morgan… ci sarebbe anche da parlare di questa completa mancanza di rispetto della privacy, anche da parte della stampa) che, a seguito dell’incendio ha ricevuto molti messaggi di affetto da parte del popolo del web ma anche l’odio dei leoni da tastiera, messaggi veramente squallidi che hanno spinto il collega Ermal Meta a intervenire.

Per fortuna non c’è stato nessun morto e nessun ferito grave nell’incendio ma 70 famiglie, tantissime persone, hanno visto andare a fuoco le proprie case, i propri ricordi e tanto altro.

Ci sarebbe solo da esprimere solidarietà a queste persone e invece il mondo dei social non finisce mai di smentirsi e Mahmood, che sicuramente fa un lavoro privilegiato e potrebbe essere economicamente avvantaggiato rispetto ad alcune delle famiglie che abitavano il palazzo (il che non è una certezza), è diventato il nemico da attaccare da parte degli invidiosi.

Da “Hai perso la casa? Ma io stappo una magnum… stasera non dormo, bevo: alla tua Mahmood” passando a “I soldini per prendersi un altro appartamento a Milano ce li avrà, giusto?“. Come se i soldi fossero l’unica cosa che conta nella vita e detta il valore degli avvenimenti.

LA DIFESA DI ERMAL META

Nella solidarietà di tanti colleghi artisti si è distinto il cantautore Ermal Meta che, da sempre schierato contro i bulli e i leoni da tastiera, ha voluto supportare il collega con un tweet, giustamente, al vetriolo:

“Mahmood la casa se la può ricomprare ma voi haters che gioite di quello che è successo, la dignità non potete ricomprarla dopo averla buttata nel cesso perché ammesso che ci riusciate, puzzerebbe demmer…. Sfigatti”.

Un bel esempio di solidarietà umana a cui, va detto, Ermal Meta ci ha abituati da sempre nella sua carriera, nelle canzoni come sui social.