Mahmood e Blanco in solo due giorni sono il brano più venduto della settimana nella classifica FIMI

Mahmood e Blanco, per tutti in aria di vittoria al Festival di Sanremo con la loro Brividi, debuttano direttamente alla numero #1 della classifica FIMI/GfK, con solo due giorni di vendite/streaming premium.

Un risultato che arriva dopo il record conquistato su Spotify Italia come brano più streammato in un solo giorno (3.384.192) che non è sceso di molto nella seconda giornata… 3.040.992.

Risultato che si va ad aggiungere ad oltre 10 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival (rispettivamente al #1 e #2 nelle tendenze di YouTube), e al primo posto su tutte le piattaforme digitali.

Ora arriva un nuovo risultato eclatante che conferma il successo di questo brano che è anche al primo posto nella classifica dei brani di Sanremo 2022 più trasmessi dalle radio.

Brividi esordisce infatti al primo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia… risultato realizzato in soltanto due giorni.

Tornando a Spotify il brano è stato il debutto più alto in Global Chart di un brano italiano… al numero #5 (ora staziona alla #7).

Scritta da Mahmood e Blanco e composta assieme a Michelangelo, che ne è anche produttore, Brividi è una ballad romantica con pianoforte e archi che richiamano l’arrangiamento d’orchestra. Allo stesso tempo ha un sapore moderno in cui le voci e i punti di vista dei due artisti, nonostante i 10 anni di differenza, si intrecciano in perfetta armonia per raccontare come la paura di essere inadeguati, quando si parla d’amore, appartenga a tutte le generazioni.