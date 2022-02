Mahmood e Blanco da record: “Brividi” è la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia

Attualmente secondi nella classifica generale votata dalla sala stampa, Mahmood e Blanco hanno conquistato tutti e, ovviamente, anche il mondo dello streaming stabilendo di fatto un nuovo record per quel che riguarda Spotify Italia.

La loro Brividi ha debuttato alla numero #1 su tutte le piattaforme digitali e alla #5 nella Global Chart di Spotify. Per non parlare di YouTube dove il loro video è già arrivato a quasi 6 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival ed è al primo nelle tendenze della nota piattaforma.

Mahmood e Blanco su Spotify

Ma torniamo a Spotify… Brividi di Mahmood e Blanco, come dicevamo in apertura è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. In sole 24 ore il brano in gara al Festival di Sanremo ha collezionato 3.384.192 stream.

Per vedere il videoclip del brano potete cliccare qui.

Foto di Bogdan Chilldays Plakov