Mahmood Barrio testo e audio del nuovo singolo in arrivo… oramai ci siamo quasi, questo venerdì, 30 agosto, arriva a distanza di quasi sette mesi da Soldi, il nuovo singolo da solista del vincitore di Sanremo 2019.

Nel caso di Mahmood va proprio detto, il Festival è riuscito nell’impresa di rivoluzionargli la carriera. Non al primo colpo però… Mahmood infatti partecipò alla kermesse già nel 2015, presentando in gara tra i giovani (grazie la vittoria ad Area Sanremo) il brano Dimentica.

Quest’anno l’artista è tornato in gara, sempre tra i giovani, riuscendo a conquistare uno dei due posti previsti per l’accesso tra i big del Festival vero e proprio. E così la sua Soldi è decollata, ascolto dopo ascolto, arrivando a vincere il 69esimo Festival di Sanremo.

Il brano, certificato quattro volte disco di platino solo in Italia, si è dimostrato una vera e propria hit internazionale capace di arrivare seconda all’Eurovision Song Contest, di superare i 100 milioni di stream e di entrare nella Top 50 mondiale di Spotify.

Mahmood visto il successo di questa canzone, grande quanto inaspettato, ha deciso in accordo con la sua casa discografica, la Island Records (Universal Music Italia) di non estrarre un nuovo singolo dall’album Gioventù bruciata (disco d’oro per le oltre 25.000 copie certificate), ma di lavorare su materiale nuovo.

Per ingannare l’attesa Mahmood ha partecipato alla nuova produzione dei suoi producer di riferimento, Charlie Charles e Dardust, duettando con Fabri Fibra e Sfera Ebbasta sulle note della hit Calipso, già certificata con tre dischi di platino.

BARRIO il NUOVO SINGOLO

La grande attesa per poter ascoltare un nuovo inedito dell’artista è ormai quasi terminata, venerdì arriva infatti in radio e su tutti gli store digitali, il nuovo singolo, Barrio scritto con Davide Petrella, Charlie Charles e Dardust. Quest’ultimi due si sono occupati ovviamente anche della produzione del pezzo.

Le ambientazioni cambiano e dopo il connubbio trap e musica urban, Mahmood questa volta ha deciso di affidarsi ad un pezzo malinconico, un brano che riprende la tradizione spagnola andando così ad esplorare un’altra parte del mondo, come da sempre avviene del resto nelle canzoni del cantautore.

La Spagna del resto è uno dei paesi che è rimasto folgorato da Soldi. Lì il brano è entrato al quinto posto della classifica di vendite conquistando anche un disco di platino per le oltre 40.000 copie vendute. Proprio per questo prossimamente il nuovo singolo, Barrio, uscirà anche in terra Iberica in una versione in duetto con artisti internazionali.

Una canzone che parla di amicizie e amori e della rivincita delle periferie che da venerdì potremo finalmente ascoltare. Barrio anticipa l’uscita del secondo album di Mahmood la cui data di uscita non è ancora fissata ma che è già in lavorazione.

MAHMMOD IL TOUR

Continua nel frattempo il tour italiano partito alla fine di Aprile. Le prossime date saranno al Tutto molto bello di Bologna il 13 settembre, al Cous Cous Festival il 27 settembre e al Festival delle Invasioni di Cosenza il 28 di settembre.

Dopodiché ad ottobre l’artista partirà alla volta dell’Europa per 8 concerti. Ecco il calendario del tour europeo:

23 ottobre 2019 Lugano Studio Foce

24 ottobre 2019 Zurigo Mascotte

27 ottobre 2019 Londra Under the bridge

28 ottobre 2019 Parigi Cafe de la danse

29 ottobre 2019 Lussemburgo Rockhall

31 ottobre 2019 Bruxelles La Madeleine

3 novembre 2019 Berlino Frannz

4 novembre 2019 Barcellona Razzmatazz

MAHMOOD BARRIO TESTO E AUDIO

Disponibili da venerdì 30 agosto.