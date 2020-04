E’ uscito su YouTube il video di Standing In The Middle Of The Madness, primo singolo del collettivo hardcore metal-rap Mad Old Man. Per la realizzazione del brano è stato importante l’apporto della band electro-rapcore olandese Dope D.O.D., nota in Italia per aver già collaborato con Salmo, la Machete crew e Gemitaiz.

Standing In The Middle Of The Madness, che esce per la label Gold Leaves Academy, curata da Dj MS, è un pezzo crossover. Si può definire come il manifesto ufficiale della band e della serie narrativa Mad Old Man presa come spunto creativo dal trio.

Il brano è accompagnato da un videoclip caratterizzato da atmosfere tetre e lugubri. La regia è di Alex Caroppi e Patrick Lebowski, mentre in un cameo appare il rapper Lethal V.

MAN OLD MAN E DOPE D.O.D.

Il progetto Mad Old Man (Mad L, Dome aka Pizzastyle e Fast Beat) nasce da una sceneggiatura scritta da Mad L: un racconto ambientato a fine anni ’90 in cui il protagonista è un personaggio di fantasia di circa 30 anni, che lavora nell’industria musicale. Cerca costantemente di combattere, attraverso la musica, il sistema sociale improntato a capitalismo e consumismo di cui sono succubi gli uomini.

Skits Vicious e Jay Reaper, ovvero i Dope D.O.D., sono i primi artisti a dare voce a questo racconto seriale. Dopo aver letto la sceneggiatura di Mad Old Man, infatti, si sono entusiasmati e hanno deciso di prendere parte al progetto scrivendo un testo che descrive rabbiosamente il caos del sistema.