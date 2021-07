MACO FESTIVAL 2021 continua a comporsi la line up

Maco Festival 2021 anche i La Rappresentante di Lista parteciperanno al festival ed arricchiscono la line up.

La CLOUDS ARENA – TEMPLI DI PAESTUM, una location suggestiva e mozzafiato, farà da scenario al Maco Festival 2021.

A pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, nell’area adiacente ai templi di Nettuno ed Atena si esibiranno gli artisti in calendario.

Clouds Arena

L’Arena si estende su un’area di 7.000 metri quadrati su cui sono state allestite 3 tribune numerate per una platea di massimo 1.000 persone.

La capienza sarà comunque adattabile al numero massimo che sarà consentito dalle normative vigenti a livello locale e nazionale.

Il distanziamento sarà assicurato con ingressi scaglionati, percorsi pedonali di accesso ai palchetti e per raggiungere i servizi igienici, acquisto e delivery del merchandising e del food&beverage tramite app.

Maco Festival 2021 – Calendario

La line up è in fase di definizione ma sono già stati svelati i nomi di alcuni protagonisti, la line up completa è ancora in gran parte da scoprire.

9 agosto – Ernia

13 agosto – Luché

17 agosto – Geolier

20 agosto – Fast Animals and Slow Kids

21 agosto – Subsosnica

22 agosto – La Rappresentante di Lista

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato tra gli altri: Afterhours, Brunori SAS, Caparezza, Daniele Silvestri, Diodato, Fabri Fibra, Max Gazzè e Verdena.

La Clouds Arena, oltre al Maco Festival, in agosto e settembre ospiterà anche altri live:

6 agosto – La Maschera

14 agosto – Massimo Ranieri

19 agosto – Fiorella Mannoia

10 settembre – Frah Quintale