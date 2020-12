Machete: la crew fondata da Salmo, Slait e Hell Raton compie 10 anni

Il 5 dicembre 2010 nasceva Machete, la crew fondata da Salmo, Slait e Hell Raton che ha indiscutibilmente rivoluzionato il mercato musicale nel nostro paese.

Una factory, un’etichetta all’avanguardia, una crew che ha sempre precorso le tendenze del mercato. Grazie al loro essere visionari, i tre artisti nel 2010 hanno creato un vero e proprio collettivo di rapper, producer, dj, grafici, illustratori, videomaker, autori e creativi. La crew cerca di andare sempre oltre la musica, dedicando una parte importante del lavoro alle arti grafiche e visive sin dalla nascita.

“2010-2020 Dieci Anni Di Musica

Dieci Anni Di Crew

Dieci Anni Di Machete L’unica cosa che non rifaremmo è pensare di arrenderci.”

MACHETE 2010 – 2020

È Machete flow di Salmo e Hell Raton a far scattare la scintilla, il primo pezzo in cui compare la parola Machete.

Poco dopo, il 5 dicembre, a Olbia nasce ufficialmente la Machete crew e Fr3nk idea il logo col teschio, creando così un immaginario grafico d’impatto, con un’impronta punk e metal.

Nel 2011 esce il primo album ufficiale di Salmo, The Island Chainsaw Massacre, tappa importante per la crew che, un anno dopo darà vita a una delle saghe musicali più amate di sempre, Machete Mixtape, il primo progetto ufficiale che porterà con sé la fondazione dell’etichetta discografica Machete Empire Records e lo sbarco del collettivo a Milano.

È del 2019 l’ultimo capitolo Machete Mixtape 4, disco capace di conquistare tutte le classifiche, restando al primo posto della Top Album Fimi per 8 settimane consecutive.

Nel 2020, invece Slait, è tornato con il suo progetto Bloody Vinyl, accompagnato questa volta da tre producer d’eccellenza: tha Supreme, Low Kidd e Young Miles.

Sono innumerevoli le chart, le certificazioni, i riconoscimenti, le collaborazioni che in questi 10 anni hanno consacrato Machete.

In parallelo la crew continua a scovare e produrre nuovi talenti, a collaborare con brand di prestigio, a promuovere progetti di solidarietà e a rinnovare il suo team per restare sempre all’avanguardia.

Negli anni sono nati l’etichetta sorella 333 Mob, l’agenzia di management e booking Me Next e il progetto rivoluzionario capace di unire musica e gaming Machete Gaming. Per gli addetti ai lavori in campo musicale, Machete in pochi anni è diventata il modello di riferimento.