Mace annuncia un altro grande rito collettivo: “Out Of Body Experience: Part 2”

Mace, Out Of Body Experience: Part 2: info, data e biglietti del nuovo show.

Dopo il successo travolgente del suo primo show all’Unipol Forum, tenutosi lo scorso 18 ottobre, Mace torna con Out Of Body Experience: Part 2, un nuovo capitolo live che promette di superare ogni aspettativa, in programma sempre all’Unipol Forum di Assago (MI) il 30 aprile 2026.

“Out Of Body Experience non è finita. La fase successiva arriva quando chiudi gli occhi… e continui a vedere: questa è Part 2”, chiosa il producer, tra i più importanti e visionari della scena musicale italiana.

Di fatto, Out Of Body Experience, più che un concerto, è stato un vero e proprio viaggio sensoriale ed emotivo, un’esperienza extracorporea che ha trasportato il pubblico fuori dal sé, verso una dimensione onirica e collettiva, attraverso musica, immagini e atmosfere visionarie.

Mace annuncia “Out Of Body Experience: Part 2”

Out Of Body Experience: Part 2 sarà un altro grande rito collettivo, nonché un evento immersivo a 360°, con una regia sonora e visiva che spingerà oltre i confini del concerto tradizionale.

Ma non è tutto! Questa seconda parte, che è stata pensata come un’espansione emotiva e sensoriale del primo show, si caratterizzerà infatti anche per la presenza di nuovi ospiti e mondi sonori, che diventeranno i protagonisti di una narrazione evoluta.

Gli elementi centrali dello show resteranno però i visual firmati da Stefano Polli (Sugo Design), amico d’infanzia di Mace che riesce a trasformare le visioni del producer in un racconto potente, ipnotico e totalizzante.

I biglietti per lo show, prodotto da A1 Concerti e in programma il 30 aprile 2026 all’Unipol Forum di Assago (MI), sono già disponibili su TicketOne.

