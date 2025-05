Luzai rivendica le proprie origini attraverso musica, immagini e corpo con l’EP “Estranea”

Sui propri social, Luzai ha annunciato Estranea (Asian Fake / ADA Music Italy), il suo nuovo EP disponibile da venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali. È già disponibile per il pre-order cliccando QUI.

Per Luzai, Estranea è un manifesto intimo e politico, un viaggio sia sonoro che identitario che affonda le proprie radici nell’esperienza di chi cresce in Italia da genitori immigrati, rivendicando le proprie origini afroitaliane attraverso la musica, le immagini e il proprio corpo. Il titolo è stato scelto per trasformare un’etichetta – quella di “estranea” – in un atto di consapevolezza e riappropriazione.

Il viola è il colore portante del progetto, che diventa simbolo di questa complessità identitaria che si rispecchia anche a livello sonoro. Si tratta infatti di un progetto avant-pop che fonde elettronica e identità, resistenza e desiderio legati molto alla clubbing culture. Tramite sonorità e beat sensuali e ipnotici, Luzai vuole farci ballare portandoci all’interno del suo mondo e del suo vissuto personale.

Le parole che Luzai utilizza per descrivere Estranea sono forti e sulle quali l’artista vorrebbe far riflettere: «Il mio corpo è mezzo narrativo, territorio politico, atto di resistenza. Estranea per riappropriarmi di un termine che crescendo ho avuto appiccicato addosso. Scritto sulla faccia, senza scelta. Estranea perché crescere in Italia da genitori immigrati, è paradossalmente la cosa migliore che mi potesse succedere. La loro memoria, le nostre radici, la mia storia – anche nei suoi strappi – è manifesto d’orgoglio.

Estranea per tuttx i natx e/o cresciutx in Italia ancora oggi senza cittadinanza. Estranea “è un luogo di resistenza e possibilità” citando Grace Fainelli in “Decolonizzare lo sguardo”. In un mondo in cui il corpo nero è stato storicamente parlato dagli altri, guardato, giudicato, feticizzato, ignorato. Il mio corpo è un territorio politico, il mio messaggio un atto di resistenza, la mia musica un’arma e anche una cura, non è solo estetica».

Di seguito, la tracklist di Estranea:

HUMANA TESTA OCCHI NOTTE MURA

LUZAI, “ESTRANEA”: LE DATE DEL TOUR ESTIVO

L’artista presenterà la sua musica e il suo nuovo EP Estranea in un tour in giro per l’Italia. Di seguito, le date del tour di Luzai (calendario in aggiornamento):

23.05 – MI AMI – MILANO

31.05 – POPLAR UTOPIA – ROVERETO (TN)

14.06 – PARADISO FESTIVAL BY MONINGA – MODENA

20.06 – TRANSATLANTICA FESTIVAL – ANDORA (SV)

05.07 – VIDEOCITTÀ – ROMA

19.07 – DIORAMA FESTIVAL – PARCO COLLE DEL TELEGRAFO – PESCARA

24.07 – RIVEROCK FESTIVAL – ASSISI (PG)

25.07 – NEXT PLEASE! FESTIVAL – SCHIO (VI)

31.07 – RESET FESTIVAL – BELLUNO

12.09 – LIVE ROCK FESTIVAL – ACQUAVIVA (SI)

Foto a cura di Matteo Strocchia e Marco Servina