Luigi Strangis annuncia le prime date del suo tour estivo

Luigi Strangis scaletta concerto con tutti gli inediti presentati ad Amici. A poco più di un mese dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi e dopo aver debuttato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti, per Luigi è arrivato il momento dei primi concerti.

Era settembre del 2021 quando il giovane cantautore si presentava ai casting del programma con la sua Vivo. Ora, meno di un anno dopo è pronto ad incontrare il pubblico in un’altra dimensione dopo quella dei firmacopie.

Luigi strangis scaletta concerto con tutti i suoi inediti e qualche sorpresa…

Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, partirà il 17 agosto da Porto Recanati per poi spostare in varie parti d’Italia. In quest’occasione l’artista potrà presentare i brani contenuti in Strangis, da Vivo a Tondo passando per il singolo estivo Tienimi stanotte.

E ancora Muro, Partirò da zero e Riflessi. La scaletta del live sarà completata con alcune cover. Del resto Luigi durante le puntate serali del programma ha interpretato più volte brani altrui mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore.

Queste le date in calendario ad oggi:

Mercoledì 17 Agosto 2022 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigli

Venerdì 19 Agosto 2022 | Lecce @Palalive

Sabato 27 Agosto 2022 | Zafferana Etnea (CT) @Anfiteatro Falcone Borsellino

Sabato 3 Settembre 2022 | Ortona (CH) @Italian Style Festival – Piazza San Tommaso

I biglietti per le date saranno disponibili a partire da venerdì 1 luglio alle ore 11.00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 6 luglio alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

