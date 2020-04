Dopo l’uscita dei singoli Mi dai dei soldi feat. Andrea Cosentino e Il fraintendimento di John Cage, è stato pubblicato Il Sorpasso feat. C.U.B.A Cabbal, nuovo tassello che farà parte del progetto discografico di Lucio Leoni Dove Sei Pt. 1 che arriverà il prossimo 8 maggio.

Lucio Leoni, eclettico e visionario, spazia con ironia e fantasia dalla tradizione popolare al rap, dal folk alla canzone d’autore, trovando uno stile proprio, originale e riconoscibile che sintetizza poesia, teatro canzone e sperimentazioni sonore.

Il Sorpasso, in cui appare il rapper C.U.B.A Cabbal, parla di distanze nel senso più ampio del termine. Un viaggio musicale in cui il testo assume una connotazione fondamentale.

Dopo l’uscita dell’album Il Lupo Cattivo, risalente al novembre 2017, e un tour di oltre 60 concerti, conclusosi con una data speciale a Villa Ada a Roma nel giugno del 2019, Lucio Leoni torna nel 2020 con il suo nuovo lavoro in studio. Si tratta di un disco doppio che vedrà la luce in due diverse uscite nel corso dell’anno. La prima prevista per l’8 maggio e una seconda in arrivo nei mesi autunnali.

Il brano (Etichetta Lapidarie Incisioni – Black Candy) è stato registrato nell’agosto del 2019 presso La tana del bianconiglio da Nicola Baronti e Simone Sandrucci con l’assistenza di Leonardo Bernini, mixato da Lucio Leoni nello Studio-Teatro.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Giulia Natalia Comito e Livia Massaccesi.

LUCIO LEONI – IL SORPASSO FEAT. C.U.B.A CABBAL – IL TESTO

Testo di Lucio Leoni e C.U.B.A. Cabbal (Andrea Martelli)

Musiche di Lucio Leoni, Lorenzo Lemme, Daniele Borsato, Nicoletta Nardi, Giorgio Distante, Marco Colonna, Nicola Baronti

Dici che qui non posso stare

sì ma dove siamo

tu prendici sul serio, noi prendiamoci per mano

e ti fa incazzare se non ce ne andiamo

ti senti preso per il culo, più educato preso all’amo

sale la paura perché vedi che cresciamo, parli di progresso mentre noi evolviamo

ti metti l’armatura mentre noi cantiamo hai capito che lo scontro è all’orizzonte

e questa volta noi vinciamo

Resistere e combattere

nonostante l’essere

essere e per questo battersi

e allora forse esistere

vincere come sistema d’ora in poi

spingere il cerchio a stringersi intorno a voi

siete pronti al bicchierino di cicuta?

siete quello che rimane di una classe decaduta

siete pronti all’estremo sacrificio?

per voi non c’è più spazio nell’evoluzione della specie

A voi la decadenza

A noi la trascendenza

come rituali tribali di una danza

misere vite, tra i grugniti in abbondanza

il mondo va di botto porta il peso del prodotto

interno lordo, esterno sordo

tortura a confronto, successo balordo

originale come il peccato, cabballo non domato

chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato

è così che camminiamo

è così che procediamo

e mentre ci moltiplichiamo

è così che poi arriviamo

è così che camminiamo

è così che procediamo

e siamo già arrivati

che facciamo, bussiamo?

identificate vie di fuga

(e intanto cresce l’impotenza chiuso della stanza)

preparate nei dettagli la difesa

(le grandi abbuffate per lo show di tendenza)

chiusi a guscio come tartaruga

(sale la tensione quando finisce la ragione)

quanto limone nella lista della spesa

(odio su tela amore in cancrena)

e qui dal basso nessuna resa

ad ogni passo una nuova luce accesa

ti vedo scosso, ma che sorpresa

ecco il sorpasso perché siamo tanti anzi siamo una distesa