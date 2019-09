Lucio Dalla Legacy Edition. Uscirà il 25 ottobre a 40 anni di distanza dalla prima pubblicazione, Lucio Dalla l’omonimo album del cantautore bolognese scomparso nel 2012.

Il disco sarà disponibile in un’edizione limitata rimasterizzata arricchita da 3 brani in versioni inedite, ovvero Angeli (incisa originariamente da Bruno Lauzi con Lucio Dalla ai cori), Stella di mare in inglese e il brano Ma come fanno i marinai insieme a Francesco De Gregori in una inedita versione registrata in studio.

Il lavoro sarà accompagnato da un booklet di 24 pagine con illustrazioni originali realizzate da Alessandro Baronciani e i contributi di Dente, Di Martino, Colapesce, Alessandro Colombini (che con Renzo Cremonini produsse l’album nel 1979) e Maurizio Biancani raccolti dal giornalista di Rai Radiouno John Vignola.

Lucio Dalla Legacy Edition uscirà anche in una versione LP, rimasterizzata a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, + 1 CD bonus con i 3 brani in versione inedita e un libretto da 12 pagine.

Queste le parole di Alessandro Baronciani.

“In Italia c’era Dalla, ma a Pesaro anzi a Soria, nel mio quartiere, quando ero piccolo, c’era Fridi. Il fan di Lucio Dalla numero uno. Fridi cantava le sue canzoni e faceva la sua imitazione benissimo. Una volta alla festa di Soria fece anche lo sketch del clarinetto in russo di Dalla e poi cantò L’anno che verrà. Io impazzii. Era la prima volta che sentivo una canzone di Lucio Dalla. Quella canzone iniziava come una lettera e infatti era una lettera al suo migliore amico. Era surreale, non si capiva. Era poetica, parlava di tutto quello che stava succedendo come se ci dovessimo preparare a qualcosa di ancora più importante e folle. Chiesi a mio fratello, più grande di me e quasi suo coetaneo, di farmi conoscere Fridi. Gli chiesi di registrarmi una cassetta di Dalla e lui mi portò una tdk da 46 con il disco del 1979. Penso sia stato veramente il primo disco che ho ascoltato dall’inizio alla fine. Non ho altri ricordi di dischi prima. Di questo album ricordo tutti i testi a memoria e ogni volta che lo ascolto ho sempre la stessa sensazione di stupore surreale. E non so cosa pensate della vita e dei cerchi ma sono stato chiamato – per i 40 anni del disco – per chiudere un bellissimo cerchio: ridisegnare la copertina di Dalla 1979 e creare un booklet gigante con 9 illustrazioni, una per canzone.”

Non è la prima volta che Sony Music pubblica una nuova versione di un album del cantautore. Nel 2017 fu realizzata una legacy edition di Come è Profondo il Mare (Qui il nostro articolo).

LUCIO DALLA LEGACY EDITION

L’album è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani che nel 1979 trattò anche il disco originale insieme a Lucio Dalla. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare le sonorità originali.

Ecco la tracklist dell’album originale:

Lato A

L’ultima luna

Stella di mare

La signora

Milano

Lato B

Anna e Marco

Tango

Cosa sarà (con Francesco De Gregori)

Notte

L’anno che verrà

Foto dai Social della Fondazione Lucio Dalla