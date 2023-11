Luca Jurman parla della questione Morgan e: “Come esiste una casta nel mondo di Amici, esiste anche a X Factor…”

I Carbonari della musica è il nome delle dirette con cui Luca Jurman, noto cantante, musicista, produttore e Vocal coach, parla ai suoi Follower dando la sua opinione su Amici, X Factor e sulle questioni scomode che riguardo la musica in tv.

“Vi porto con me in un viaggio in quello che sta accadendo. Oggi ho fatto un post e non sempre chi legge capisce che scrivo con cognizione di causa e non faccio opinionismo… riporto una realtà scomoda…”

La premessa è chiara e arriva in risposta a chi lo critica affermando che dice queste cose in quanto rosica per non essere all’interno di questo programmi…

“E certo, se fossi lì dentro mi taglierebbero la testa perché starei dicendo le stesse cose che dico in questo momento. Io non ho mangiato in nessun piatto, io prima sono andato a combattere dentro al sistema. Perché la mer*a si toglie anche da dentro, quando ce ne è troppa, devi farlo da fuori.“

Luca Jurman e la questione Morgan

Luca Jurman, oltre ad essere un grande professionista, è noto anche per i suoi attacchi ad Amici di Maria De Filippi, soprattutto per l’uso eccessivo dell’autotune. Una pratica di certo contestabile in una gara così come, a parer nostro, è contestabile l’uso della post produzione sulle voci prima della messa in onda.

Questo volta Jurman, dopo una steccata alla puntata del daytime di Amici (“Ho visto il solito Zerbi di turno, lui e le sue maschere, mette in discussione uno come Holy Francisco e fa cantare delle persone, su cui loro mettono il bollino. Hanno messo una ragazza bionda, molto brava a cantare, non contro Holden, ma contro Holy che è lo sfigato del momento…), ha voluto parlare di quanto accaduto a X Factor con Morgan.

“Parliamo però della questione Morgan. io non giustifico mai i comportamenti sbagliati o sopra le righe, compresi i miei, se sbaglio sbaglio e me ne assumo la responsabilità Morgan spesso e volentieri usa delle uscite spiacevoli, quando perde il controllo di sé per qualcosa che vive come disagio, riesce a creare disagi anche con gli interlocutori. Per esempio l’uscita infelice che ha avuto con Fedez.

Ho capito una cosa in questi anni di Morgan, quando sclera, per esempio come quando con Bugo è andato via a Sanremo. È un qualcosa che lui tiene dentro e poi scoppia. Lui sbaglia il modo ma chi sbaglia veramente sono le persone che son dentro che prendo per il c**o i ragazzi, i ragazzi che son fuori e prendono per il culo voi. ”

Parliamo dell’inutile presenza nel programma di tante persone. Parliamo di Dargen D’Amico che ha un valore etico e morale nei confronti della musica pari a quello di personaggi come Zerbi, o quasi. Come giudice e come capacità.”

Da questo momento in poi Jurman inizia a parlare, come già fatto da Morgan, del famoso sistema.

IL SISTEMA

“Vi svelo come una cosa che ancora non vi è chiara. Come esiste una casta nel mondo di Amici, esiste anche a X Factor. Dovete imparare a guarda con il vostro punto di vista e non con quello degli altri, con pseudo giudici e insegnanti che sono insegnanti del nulla, gente che a livello didattico, etico e di valore artistico, non valgono un ca**o.

Questo sistema è una lobby molto forte, molto pesante. Al centro di questa lobby c’è una collusione, una mafia, che continuo a denunciare da tempo, e siccome mentre parlo di queste cose sto rischiando il c**o, state attenti…

Morgan è stato chiamato da questo sistema che muove un sacco di soldi per fare il giudice a X Factor e poi sempre da loro è stato vergognosamente licenziato. Lui che è sempre stato abituato a stare in serie A ed è andato in serie B, a X Factor che lo guardano in 8 persone, è tosta.”

Parole che hanno un certo peso quelli di Luca Jurman e che sono pienamente in linea con Morgan nei giudizi sugli altri protagonisti di X Factor:

“Volete dirmi che la Michielin ha ragion d’essere sul palco come conduttrice. Che non sa manco che Ivan Graziani è morto. Oppure volete dire che è giusto che lei vada a Sanremo a dirigere al posto di un direttore d’orchestra solo perché ha fatto il triennio di canto jazz in un conservatorio sfigato? Siete matti se pensate questa roba.

Non è in grado di fare la conduttrice come non è in grado di fare da giudice un paraculo come Dargen D’Amico, che è un satellite del sole di questa lobby. Volete dire che Ambra che è un’attrice, una performer, è stata da ragazzina una conduttrice di un certo tipo, sia un giudice di canto adeguata ad un programma come X Factor?

Volete dire che Fedez è in grado di fare il giudice di una cosa del genere? Morgan è un puro, è fuori, è un idealista per certe cose ed è normale che sbrocchi“.

E da qui Jurman riprende un articolo scritto da Michele Monina che collega diverse persone tra loro (da Fedez a Pico Cibelli, Presidente della Warner Music Italy a Stefano Clessi di Ecletic Music passando a Marta Donà). Collegamenti di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Sono tante le questioni e le persone citate nella lunga diretta da Jurman, il tutto per spiegare che il sistema a cui fa riferimento è molto grande. Per esempio Giorgia: “Non notate che Giorgia, cantante che io stimo e che ho messo nel mio libro scritto per De Agostini, ma come ci sono rimasto io quando Giorgia l’anno scorso arriva ad Amici e sente Piccolo G che ha un ferro da stiro in gola, che è chiaramente sotto otto kili fi autotune e questa gli dice ‘Voglio farti i complimenti perché sei intonato’ davanti a milioni di spettatori. Non ti rendi conto che ha dovuto dire queste cose perché deve promuovere il suo tour, il suo disco… ma questo sistema fa schifo, è omertà“.

La diretta di Luca Jurman contiene molti altri esempi e commenti su Amici, X Factor, Rudy Zerbi oltre ad esortazioni al pubblico di ribellarsi. Una lungo ragionamento racchiuso in un video che dura più di un’ora e mezza e che pertanto non possiamo riportare integralmente. per chi volesse vederlo integrale è ancora disponibile qui.