X Factor: le accuse di Morgan al sistema (che c’è, ma è ovunque) e la smentita di Fedez

X Factor Fedez risponde alle accuse di Morgan. E il sistema? C’è, ma è ovunque, in qualsiasi ambito lavorativo.

L’annuncio arrivato nella giornata del 21 novembre attraverso i social di X Factor, quello del licenziamento di Morgan dal programma, avvenimento mai successo prima (o meglio, a Morgan qualcosa del genere accadde in realtà anni fa ad Amici di Maria De Filippi) ha scatenato la reazione del cantautore che ha convocato una conferenza stampa in streaming.

Un licenziamento avvenuto dopo il marasma scatenato dal giudice nel quarto live di X Factor (vedi qui) e così spiegato “a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati” (qui la versione integrale della comunicazione di Sky e Fremantle). Un licenziamento che fa parte del piano di un sistema ormai rodato che ruoterebbe attorno alla Warner Music, nuova casa discografica che gestirà i talenti lanciati del programma.

Queste le parole di Morgan in conferenza stampa:

“Mi sento come un uomo che vive in una realtà alla deriva, che assiste con i suoi occhi ad uno spaventoso naufragio umanistico. Dove la censura delle parole, dove la mancanza di valori morali e culturali sono arrivate a un livello impensabile […] Non so chi ha chiesto la mia testa ma si può pensare che l’abbiano chiesta tutti. Loro sono una combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner. Dargen D’Amico, Michielin, Fedez, la Warner, i manager, sono un tutt’uno, gli interessi sono reciproci, sono una squadra di lavoro che ha occupato X Factor, e io lì dentro non solo ero scomodo, ho spesso smascherato i loro interessi“.

Da cosa deriva tutto questo ragionamento di Morgan? Proviamo a spiegarvelo ma state concentrati perché sarà dura.

X factor e il sistema

Warner Music Italy è subentrata quest’anno a Sony Music come casa discografica del programma. Fedez è un artista di Warner ed è grande amico della Michielin (con cui ha spesso duettato) e di Dargen D’Amico (che spesso ha scritto canzoni con lui).

Dargen e Fedez a loro volta sono amici di Davide Simonetta, co-autore tra le tanti canzoni scritte, di “Bellissima” di Annalisa, canzone (e artista) che Morgan ha perculato per tutta la prima puntata del programma e non solo (vedi qui).

In tutto ciò c’è Ecletic Music di Stefano Clessi, agenzia che cura la parte artistica di Fedez e Annalisa, e gestisce Simonetta. Ecletic ha recentemente formato una label e firmato un contratto con Warner Music.

Quindi il ragionamento alla base Morgan è questo, è questo il sistema a cui si riferisce e che avrebbe agito sin dall’inizio contro di lui.

Eppure le persone che oggi dirigono Warner Music Italy sono le stesse che erano ai vertici di Sony Music quando la casa discografica era parte del programma e Morgan giudice.

Eppure Ambra non fa parte di nessun “sistema” e ha cercato di tutelare i ragazzi in gara ed è stata canzonata da Morgan sin dalla prima puntata.

Eppure, tralasciando i trascorsi a X Factor, Morgan è stato cacciato in passato anche da Amici di Maria De Fiippi, scontrandosi con un altro sistema ancora.

Quindi dove sta la verità? Forse nel fatto che ovunque ci sono interessi esiste un sistema e un sistema altro non è che una “Connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario.” X Factor è un programma televisivo, non una Onlus e pertanto il sistema è creato in modo da creare benefici alle aziende coinvolte e, in secondo luogo, ai ragazzi o ad alcuni di loro, stesso discorso per Amici.

I “sistemi” esistono ovunque, dalla politica al mondo del lavoro, qualsiasi lavoro. E spesso, ma non sempre, chi vuole scardinare un sistema è chi nel sistema non c’è o ne è stato rigettato.

C’è chi pensa, e se ne è scritto tanto, che far parte di un altro tipo di sistema abbia permesso a Morgan, fino a quel momento praticamente bandito dalla Rai, di tornare a presentare programmi come Stramorgan.

Qual è quindi il motivo che ha portato l’artista a tornare a X Factor? Lo ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa:

“Non avevo la minima intenzione di fare X Factor, lavoravo in Rai, stavo ultimando l’album di inediti e loro sono venuti a cercarmi con insistenza assordante. Avevo chiesto protezione mediatica. Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto“.

E sul responsabile principale del suo allontanamento Morgan ha pochi dubbi e un nome, Fedez:

“Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. Diceva: ‘O lui o io, deve andarsene fuori dai co**ioni’ e anche minacce tipo ‘Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente’. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese”.

In ogni caso pare non ci sarà nessuna causa, almeno da parte di Morgan, contro Sky e Fremantle: “Ci sarebbero gli estremi per fare una causa di diritto del lavoro e farli rispondere davanti a un giudice, perché si tratta di aver licenziato indiscriminatamente una figura per la sua competenza, una competenza totalmente adempiuta. Ma ho altro da fare…”

Caso morgan, La replica di Fedez

Nel frattempo attraverso Striscia La Notizia Fedez ha smentito quanto affermato dall’ex collega giudice…

“Non è stato mandato via per il ‘vaffa’ ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere.

In ogni caso io non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui, semmai è successo il contrario. Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto.”

Sulla famosa cricca o sistema Fedez precisa poi:

“Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso.

La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba ‘messa a tacere’ con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il ‘Licio Gelli’ Fedez e la sua P2”.