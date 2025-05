Lowrah fa esplodere tutta la sua energia nel nuovo singolo “Stamina”

Lowrah torna con un nuovo singolo dopo l’esperienza a X-Factor 2024. Il brano si intitola Stamina; ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 maggio 2025 per Warner Music Italy.

A X-Factor, Lowrah (nome d’arte di Laura Fetahu) ha conquistato pubblico e giudici mettendo in luce il proprio potenziale da popstar internazionale. Con questo primo singolo post-programma, conferma il suo stile deciso che unisce influenze urban, latin pop e soul con una vocalità intensa.

Stamina, prodotto da Max Kle1nz, Invisible, Cosmophonix, è un uragano sonoro che mescola sensualità e grinta. L’urban pop latino incontra la voce magnetica di Lowrah. La produzione del brano si muove in un orizzonte internazionale, prendendo ad ispirazione la musica di Karol G.

Nel presentare il brano, Lowrah ha affermato: “Stamina è una parola che per me rappresenta resistenza, voglia di andare fino in fondo, ma anche fuoco, vitalità. È così che vivo la musica e la vita: con tutto il corpo, con tutta l’energia che ho dentro“. In effetti, Stamina è un brano potente, costruito per far ballare e dar sfogo alla propria vitalità. Il sound ipnotico dà l’idea di estate. Il ritornello resta in testa al primo ascolto. I beat creano la sensazione di festa.