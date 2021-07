Lowlow racconta il nuovo album: "Il lockdown per me non è stato un momento di stop, ma di ricostruzione con il mio team..."

Lowlow In prima persona è il titolo del nuovo album in uscita oggi, 30 luglio, per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Il progetto è fuori su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile.

Questa volta Lowlow vuole farci entrare nella parte più recondita della sua vita. A fare da collante è la lente di Giulio attraverso la quale ha deciso di raccontare il quotidiano e il suo vissuto, per la prima volta senza filtri, ma mostrando davvero se stesso attraverso la scrittura identitaria e di alto livello che rimane sempre sua cifra stilistica.

“Ho scelto di mettermi in gioco in prima persona – commenta Lowlow – perché con questa identità voglio che i racconti arrivino davvero. Piuttosto che usare come metafora un film, racconto una storia finita, saltando un filtro e mantenendo sempre un’energia che contraddistingue la diversità dalla quotidianità, che ti dà momenti di schizofrenia molto più di quello che vedi di un film. Ho tolto la maschera e sono diventato più vero, più reale“.

Ad anticipare il disco è stato il singolo Coscienza Sporca feat. Briga. Il brano è accompagnato da un video che mostra le immagini di un racconto auto ironico e psichedelico di una notte a Milano.

Nel progetto In prima persona continua il sodalizio con Big Fish ma ci sono anche collaborazioni con nuovi producer: Daddy’s Groove, DFO, Cosmophonix, Marvely e Leo.

Ecco come il rapper ha raccontato questo nuovo progetto, le collaborazioni e l’anima stessa del disco in conferenza stampa…

“La parola chiave per raccontare questo disco e di questo periodo della mia vita è ricerca di apertura, un discorso che stiamo portando avanti con il mio team sotto tanti aspetti. Ho deciso di mettere da parte il mio background e anche tutta una serie di cose che faccio tutti i giorni come ad esempio guardare film, i riferimenti culturali arrivano in maniera trasversale: qui il protagonista, la persona in primo piano sono io.“

Il disco nasce da un attento lavoro di esplorazione e con nuovo spirito di apertura e di condivisione con altri artisti…

“Per il lavoro fatto su ‘In prima persona’ siamo partiti dall’apertura e dall’esplorazione: credo che questo sia il mio lavoro più vario dal punto di vista musicale.

Basta guardare i featuring, basta guardare i produttori, c’è Fish che mi ha accompagnato in questo disco come nei precedenti, ma sono andato anche in tanti studi diversi, a mettermi in gioco, a far vedere come lavoravo, come ragionavo e forse è una cosa che in parte alcune persone non credevano che mi appartenesse, quando io in realtà sono una persona molto aperta.

In realtà per me è stata una grande soddisfazione confrontarmi con producer come i Cosmophonix, o lavorare in studio con Ghemon. Quindi è un’apertura verso la scena, è un’apertura musicale, nei confronti del pubblico, sia per i temi sia per il coraggio di raccontarsi in una maniera più matura. Più che un cambiamento nella forma è un cambiamento nella sostanza.“