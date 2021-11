Lortex: una dedica alle persone che non ci abbandonano nel momento del bisogno in “Mi fai bene”

Lortex Mi fai bene è il titolo del nuovo singolo in uscita per Epic / Sony Music Italia.

Nuova promessa della scena cantautorale torinese che, nonostante la giovane età, ha già totalizzato con i suoi primi lavori oltre 60 milioni di streaming su Spotify, oltre 40 milioni di Views su YouTube e 200mila followers su TikTok.

Nel 2020 il giovane artista ha firmato un contratto con Sony Music con cui ha pubblicato i singoli Ti avrei dato il mondo, Mia (certificato con il disco d’oro) e Disastro.

Lortex Mi fai bene

Il nuovo singolo, Mi fai bene, nasce da una notte di insicurezze e di domande e rappresenta una dedica d’amore. In questo brano Lortex esterna le sue emozioni e la sua gratitudine nei confronti di una persona che gli è stata accanto in un periodo difficile in cui era forse più facile andarsene che rimanere.

Alla produzione di Mi fai bene troviamo Steve Tarta già produttore di Emanuele Aloia e Albe. Ecco come ne parla Lorenzo, questo il vero nome di Lortex…

Troppo spesso non diciamo alle persone che ci stanno vicino quanto siano importanti per noi, io ho deciso di farlo scrivendo questa canzone. A chiunque capita di passare momenti bui, ma sono sicuro che pensandoci, tutti abbiamo un posto, una cosa, qualcuno che ci fa bene, e mi piacerebbe che le persone ascoltando questa canzone pensassero esattamente a quella cosa, a quella persona. Mi fai bene è un grazie che ha più parole.

Conosciamo meglio Lortex

Lortex, pseudonimo di Lorenzo Mirabella, è nato a Torino nel 1999. Inizia a scrivere e comporre canzoni all’età di 12 anni.

Il 20 gennaio 2015, grazie al brano MUHAMMAD ALI nascono diverse nuove collaborazioni e Lorenzo comincia ad esibirsi in apertura a live di vari artisti italiani rap e non solo, costruendosi così, passo dopo passo, un bacino di pubblico notevole per la sua giovanissima età.

A marzo 2016 pubblica sulla piattaforma YouTube il brano LA TUA CANZONE, brano contenuto nel suo EP d’esordio, Lorenzo EP.

Tra il 2016 e il 2017 pubblica i singoli LORENZO, A UN PASSO DA, INSIEME e VOLEVO DARTI. A seguire arriva la firma con Sony Music, due nuovi singoli e un disco d’oro.

Di sé dice: “Ho iniziato a scrivere canzoni per necessità, non ho mai visto questa cosa come un gioco. Necessità di esprimere le mie idee, le mie emozioni, tutte cose che generalmente non riuscivo a comunicare“.