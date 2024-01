Lorenzo Licitra: la distanza emotiva, i sogni e l’inesorabile passare del tempo nel singolo “Il mio giusto momento”

Torna Lorenzo Licitra con Il mio giusto momento, nuovo singolo fuori per ADA Music Italy.

Tra le ultime attività del vincitore di X Factor 2017, ci sono il singolo “Never give up“, brano uscito a febbraio del 2023 che lo ha visto partecipare in finale al Contest “Una Voce per San Marino“, la partecipazione al programma Rai condotto da Carlo Conti “Tale & Quale Show“, lo scorso 27 ottobre, il primo singolo con ADA Music Italy, “Libero“.

Lorenzo Licitra Il mio giusto momento significato del brano

Fuori da venerdì 12 gennaio 2024 “Il mio giusto momento” è una canzone che descrive il valore inestimabile del presente attraverso il racconto di una relazione dalle atmosfere notturne in un gioco di ossimori.

Il brano racconta le due sfere che dominano l’essere umano, quella fisica, attraverso la vista e il tatto, e quella razionale in un moto continuo di contrasti, in balia di sentimenti incontrollabili come la distanza emotiva, i sogni e l’inesorabile passare del tempo.

Lorenzo la racconta usando queste parole:

“Nel testo del brano queste dimensioni si uniscono più volte, da qui nasce l’esigenza di esprimere anche visivamente quello che canto.

Questo concetto viene raccontato anche nell’artwork che sovrappone alla luna la formula matematica del “momento di una forza”, che in fisica ha a che fare con la rotazione dei corpi. Quasi a voler dire che, per quanto possiamo essere autori delle nostre vite e responsabili di quello che accade con l’altro, c’è anche una componente universale e incontrollabile che ci

spinge in un esatto momento in un punto insieme ad altri corpi”.

Questo brano è stato scritto per Lorenzo da Giacomo Eva che ne ha curato anche la produzione insieme a grnd.

Lorenzo Licitra Il mio giusto momento testo e audio

In arrivo venerdì 12 gennaio