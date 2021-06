Lorenzo Fragola pronto a tornare nell’estate 2021 in featuring con i The Kolors

Lorenzo Fragola The Kolors, questa è l’ennesima nuova coppia dell’estate pronta a pubblicare a luglio un nuovo singolo Del resto, siamo ripetitivi lo sappiamo, noi di All Music Italia vi avevamo già pre-annunciato questa collaborazione più di un mese fa in questo articolo.

Ora però il puzzle inizia prendere forma grazie ai post social di Lorenzo Fragola, di ritorno alla musica dopo quasi due anni di pausa.

Il vincitore dell’ottava edizione di X Factor manca infatti dal mercato discografico con un singolo da solista dal 2018, anno in cui pubblico il singolo scritto e cantato con Gazzelle, Super Martina.

Nel 2019 invece duettò con Federica Abbate sulle note del brano Camera con vista.

Per quel che riguarda i The Kolors, la band continua ad essere decisamente attiva. In rotazione radiofonica per l’estate 2021 infatti c’è il singolo Cabriolet panorama mentre Stash compare come voce ospite nel ritornello di Open Bar de Il Pagante.

Ed ora questa nuova collaborazione imminente…

Lorenzo Fragola The Kolors, il singolo…

Il nuovo singolo uscirà nel mese di luglio, probabilmente venerdì 9. Attraverso un’immagine pubblicata su Instagram Lorenzo ha svelato l’iniziale del titolo, Una S seguita da cinque asterischi, e celato sempre attraverso gli asterischi, il nome del featuring del brano che, ovviamente, corrisponde perfettamente a quello dei The Kolors.

Lorenzo Fragola e i The Kolors presenteranno dal vivo il loro nuovo singolo durante di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, dove entrambi gli artisti sono annunciati nella Line-up (vedi qui).