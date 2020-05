Lorenzo Fragola Il Club Paradiso.

È pronto al ritorno discografico del cantautore ma, a quanto pare, potrebbe farlo con un Side-project chiamato Club paradiso.

Nei giorni scorsi l’artista ha infatti pubblicato l’immagine di un gatto viola scrivendo: “MiAO, presto fuori!”, modificato in seguito togliendo la scritta “Presto fuori“.

Lorenzo Fragola Il Club Paradiso

Per chi non lo sapesse, un Side Project è un progetto collaterale di un artista pubblicato con un nome diverso dal solito.

Per farvi alcuni esempi pratici sono Side-Project Airys, seconda identità artistica, elettronica, di Syria, progetti collettivi come i Barbadoos, ovvero Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti, per la pubblicazione del brano La Luna e la gatta e i Motel Connection, ovvero il progetto in inglese di Samuel dei Subsonica.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito al progetto di Lorenzo Fragola, Il Club Paradiso, se non che esiste una pagina Instagram ufficiale che potete trovare qui e che al momento ha già superato i 10.000 follower.

Lorenzo Fragola manca dalle scene discografiche dal 2018, anno in cui pubblicò il suo terzo album con Sony Music Italia, Bengala.