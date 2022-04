Lorella Cuccarini dopo l’esperienza come insegnante di canto ad Amici è pronta a tornare a cantare

Lorella Cuccarini nuovo singolo in arrivo?

La Showgirl, attualmente professoressa di canto ad Amici, nel corso della sua carriera ha spesso incrociato la propria strada professionale col canto. Dalle sigle dei programmi tv (tra le sue hit Sugar Sugar, La notte vola, Io ballerò, Tutto matto e Voci) ai grandi musical che è stata probabilmente la prima a riportare in Italia con Grease.

Nella sua carriera discografica Lorella ha lanciato 15 45 giri/singoli, pubblicato tre album di inediti, partecipato una volta al Festival di Sanremo con il brano Un altro amore no nel 1995, pubblicato tre dischi legati ai musical e, di recente, conquistato il disco d’oro nell’epoca FIMI per La notte vola.

Lorella Cuccarini nuovo singolo

Discograficamente Lorella Cuccarini manca con un album di inediti dal 1995, mentre parlando di musica nuova, non legata ad un programma televisivo, è tornata di recente come special Guest de Il Pagante nel brano uscito a dicembre 2021, Un pacco per te.

Ma ora sembrerebbe che la showgirl sia pronta per tornare con nuova musica, forte anche dell’ottimo riscontro ottenuto come professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi Lorella Cuccarini ha infatti pubblicato un post sui social che la vede impegnata in studio di registrazione scrivendo: “Cosa ci faccio in sala d’incisione? No spoiler. Chissà… magari presto potrei tornare a cantare. A voi piacerebbe?” e a chi nelle storie le chiedeva se c’era la possibilità di un singolo per l’estate ha risposto con un criptico “Chissà…”

L’esperienza ad amici…

Quest’anno la Cuccarini è stata confermata per la seconda volta nel ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi con un piccolo cambio. Se l’anno scorso era professoressa di ballo quest’anno, per permettere l’ingresso nel Roster a Raimondo Todaro, si è cimentata nel ruolo di professoressa di canto. Ecco le sue impressioni alla vigilia della terza puntata del serale rilasciate a Verissimo…

Mi trovo benissimo perché sono davvero fiera e orgogliosa dei miei ragazzi. È un percorso molto interessante rispetto allo scorso anno con il ballo perché per i cantanti devi ragionare in maniera diversa, devi ragionare dalla prospettiva di un mercato discografico. Mi sto molto appassionando…