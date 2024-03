Loredana Bertè: Milano è pazza di lei e del suo “Manifesto Tour”

Loredana Bertè torna dal vivo dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. L’artista si è esibita il 5 marzo 2024 al Teatro Repower di Assago (MI) per la prima data del “Manifesto Tour Teatrale 2024”.

La scaletta del concerto si muove tra passato e presente, per ripercorrere cinquant’anni di carriera. L’artista propone una selezione caratterizzata da vari generi musicali: pop e rock, blues e reggae. Ci sono i grandi successi di Loredana Bertè e i brani dell’ultimo album di inediti, “Manifesto”, uscito nel 2021. Ci sono le canzoni presentate negli anni a Sanremo: “Luna”, “Cosa ti aspetti da me”, fino alla recentissima “Pazza”. Non mancano gli omaggi a grandi autori, come Luigi Tenco e Rino Gaetano.

La Bertè si mostra in grande forma e sfodera la sua voce, ruvida ed emozionante. Il pubblico le dimostra affetto e calore per tutto lo spettacolo. Al secondo brano in scaletta, “Amici non ne ho”, è già in piedi per acclamarla. Numerose sono state le standing ovation durante la serata, così come è successo alla fine di “Pazza”. Dal vivo, il brano è di grande impatto ed esprime la sua natura liberatoria, facendo venire voglia di alzarsi e cantare.

L’interpretazione di “Luna” è emozionante. Nel presentare il brano, Loredana Bertè ha ricordato la sorella Mia Martini. Altro momento intenso è quando l’artista canta “Ho smesso di tacere”, brano scritto da Ligabue e che tratta il tema della violenza sulle donne. Loredana ricorda di aver subìto anche lei violenza; e con il suo grido denuncia che si verifica “un femminicidio ogni sei ore”. Il messaggio della canzone è veicolato anche dalle immagini di donne maltrattate, che scorrono sul video.

Le canzoni sono accompagnate da giochi di luce, visual e immagini colorate che creano atmosfere particolari. Se “Non ti dico no” è accompagnato dalla clip del brano con i Boomdabash, altri video rappresentano un omaggio alla pop art. Viene trasmesso in versione integrale anche il video di “Movie”, che Andy Warhol girò per Loredana quando si frequentavano alla Factory a New York negli anni ’80.

Lo spettacolo racconta davvero tutta la carriera della Bertè, che sul palco dimostra di trovarsi nella sua dimensione preferita. L’artista con la sua voce graffiante regala emozioni, riuscendo a creare con il pubblico un feeling davvero intenso. Impossibile non scatenarsi nella parte finale della serata, dedicata a successi come “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “In alto mare”, “E la luna bussò”.

Loredana Bertè – Scaletta “manifesto tour teatrale 2024” – data di milano