16 Giugno 2026
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16 Giugno 2026

Le Lollipop tornano con Say Now: la reunion ufficiale del trio

A 25 anni da Popstars tornano con un singolo su libertà e coming out.

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Le Lollipop, il trio Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino, per il singolo Say Now
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Le Lollipop tornano ufficialmente con Say Now, il singolo che segna la reunion del trio composto da Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino, in uscita il 19 giugno 2026. Il brano, scritto dalle tre artiste e prodotto da Wlady, esce per Santor Records con distribuzione Warner Music Italy/ADA Music, e arriva nell’anno del venticinquesimo anniversario del gruppo.

Il ritorno riapre una delle pagine più riconoscibili del pop italiano degli anni Duemila. Nate nel 2001 dal programma Popstars, le Lollipop furono il primo grande caso discografico italiano costruito in diretta televisiva, anticipando l’era dei talent show. Say Now riporta quel nome nel presente con una scrittura attuale e un messaggio dichiarato di libertà e affermazione personale.

Lollipop, Say Now: il significato del brano

Say Now nasce attorno all’idea di non lasciare che sia il silenzio a decidere. Il brano parla di ciò che resta latente quando una verità viene taciuta troppo a lungo, di parole rimandate e sentimenti lasciati in sospeso, fino al punto in cui tacere diventa un’omissione prima di tutto verso se stessi. Il titolo riassume il senso del pezzo: dillo ora, non quando sarà più comodo o quando la paura sarà passata.

Il riferimento al coming out, nel brano, non è un elemento estraneo alla storia del gruppo. Negli anni le Lollipop hanno mantenuto un rapporto forte con il pubblico LGBTQ+, che le ha seguite e sostenute a lungo: nel 2018, ad esempio, furono ospiti a Napoli in occasione del party collegato al Mediterranean Pride of Naples. Scegliere oggi di parlare di coming out e libertà è, secondo il trio, il prolungamento naturale di quel legame.

Sono le tre artiste a spiegare il senso del ritorno: “Sentitevi liberi di essere chi siete e di affrontare con estrema serenità il vostro percorso personale e il coming out. Non abbiate paura di splendere nella vostra verità; per noi questo ritorno è un atto di coraggio e di amore verso noi stesse e il nostro pubblico.”

La produzione di Wlady e il sound di Say Now

La produzione è affidata a Wlady, già dietro successi come Maria Salvador e Disco Paradise. Il brano conserva la freschezza pop che ha sempre contraddistinto il gruppo, ma la colloca in un contesto sonoro aggiornato, tra dimensione club, radio e mainstream. Il ritorno, spiega la band, non vuole replicare il 2001, ma riportare nel presente l’energia di una storia con una consapevolezza diversa.

Chi sono le Lollipop

Le Lollipop sono uno dei fenomeni pop più riconoscibili della musica italiana degli anni Duemila. Nate nel 2001 dal talent Popstars come prima girl band italiana costruita in televisione, debuttarono con Down Down Down, certificato Disco di Platino e rimasto tra le hit simbolo di quegli anni. Nel 2002 parteciparono al Festival di Sanremo con Batte Forte, certificato Disco d’Oro.

Il gruppo, nato come quintetto, negli anni ha visto l’uscita di Dominique Fidanza e Roberta Ruiu, oltre a un paio di precedenti reunion dalla vita breve. Nel 2026, per il venticinquesimo anniversario, Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino tornano insieme in formazione a tre con Say Now e un tour che le riporta dal vivo, aprendo una nuova fase di una storia che ha segnato la cultura pop italiana.

Crediti del brano

Titolo: Say Now
Artista: Lollipop
Autori: Marcella Ovani, Marta Falcone, Veronica Rubino
Produzione: Wlady
Etichetta: Santor Records
Distribuzione: Warner Music Italy/ADA Music

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