Lolita propone una nuova versione di “Comprami” di Viola Valentino

Dal 3 marzo 2023 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Lolita, Comprami. Il brano segna l’inizio del nuovo percorso musicale dell’artista, entrata quest’anno a far parte del roster di Island Records.

Comprami è una rivisitazione dell’omonimo brano di Viola Valentino, uscito nella primavera del 1979. Si tratta di un brano iconico della musica italiana. Lolita fornisce una reinterpretazione originale e innovativa di questa celebre canzone. La sua versione vuole infatti valorizzare i canoni della cultura e della tradizione italiana, rileggendoli in una chiave moderna e apertamente provocatoria.

Lolita è stata definita da MTV “la Lana del Rey italiana” e incarna l’immaginario dei classici del cinema. Esponente del pop alternativo, dopo il singolo omonimo Lolita ha consolidato la propria figura artistica e musicale con i brani Regina e Minuetto pubblicati nel 2021. Nella sua musica, le atmosfere nostalgiche e a tratti oscure si mischiano alla femminilità e all’eleganza. Ciò si ritrova anche nel nuovo brano Comprami, che dietro all’apparente solarità nasconde un’amara ironia.

COMPRAMI TESTO

(Di Cristiano Minellono, Renato Brioschi

Edizioni: Sugarmusic Spa – Warner Chappell Music Italy)

Sei giù perché ti ha lasciato

Se per lei sei un uomo sbagliato

Se non sei mai stato un artista

O non sai cos’è una conquista

Se per lei sei stato un amico

Se non hai lo sguardo da fico

Se non vuoi restare da solo

Vieni qui e fatti un regalo

Comprami

Io sono in vendita

E non mi credere irraggiungibile

Ma un po’ d’amore un attimo

Un uomo semplice

Una parola un gesto una poesia

Mi basta per venir via

Felicità

È una canzone pazza

Che cantare mi va

Una musica che prende

E che ballare mi fa

Se non sai da un film a colori

Portar via le frasi agli attori

Se per te il sabato sera

Non c’è mai una donna sicura

Se non hai sulla tua rubrica

Una che sia più di un amica

Se non sai andare lontano

Dove non ti porta la mano

Comprami

Io sono in vendita

E non mi credere irraggiungibile

Ma un po’ d’amore un attimo

Un uomo semplice

Una parola un gesto una poesia

Mi basta per venir via

Felicità

È una canzone pazza

Che cantare mi va

Una musica che prende

E che ballare mi fa

Felicità

È una canzone pazza

Che cantare mi va

Una musica che prende

E che ballare mi fa

Foto di Adriana Tuesday