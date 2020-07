Lolita racconta le speranze di un amore nel nuovo brano “Dolores”

Lolita lancia il singolo Dolores, disponibile negli store dal 24 luglio 2020. Il brano segue alla pubblicazione della canzone omonima Lolita, V x Vendetta e Luna Park. Si tratta di un nuovo atto di un percorso che assomiglia molto ad una rappresentazione quasi teatrale.

Lolita è stato il primo atto, quello di esordio. V x Vendetta ha rappresentato il secondo atto. Luna Park ha costituito una sorta d’intervallo. Con Dolores arriva il terzo atto del percorso di Lolita.

Il brano (distribuzione: Artist First) racconta un innocente amore adolescenziale. Dolores è la protagonista femminile di questa storia. “Dolores è il terzo Atto di Lolita e chiude il cerchio (o forse no): Dolores è la lei di un innocente amore adolescenziale dai colori arcobaleno o una parte di noi stessi che una volta trovata non vorremmo perdere?“.

Il brano si propone come il suono di un’estate calda, ma malinconica. Ciò, forse perché incompiuta rispetto ai desideri e alle speranze di un amore che Lolita descrive con la sua voce sempre sognante. Le atmosfere sono R&B rallentate, ma in perfetta suite da dancefloor. Giocano con il basso e la cassa dritta, che trascinano la corrente musicale del brano.

Dolores è scritta da Ilenia Filippo (vero nome di Lolita), Daniel Cantos e Giorgio Arcella. La canzone è un nuovo atto del percorso artistico di Lolita, ma potrebbe non essere quello conclusivo. Per scoprire se sarà così o no, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram della cantante.