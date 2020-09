Livio Cori Niente Storie

Si avvicina la pubblicazione di Femmena, nuovo progetto discografico di Livio Cori. E’ ora uscito in digitale il secondo singolo Niente Storie, di cui è disponibile su YouTube un lyric video.

Niente storie è un brano con influenze sonore afro-dancehall in cui Livio Cori torna a cantare in italiano, lasciando al dialetto solo pochi versi.

Il brano è una riflessione sull’ossessione per i social, un problema che oggi affligge un gran numero di persone che ogni giorno sono veri e propri schiavi di Instagram, TikTok e Facebook. Una stralunata mania che porta a rendere pubblici anche fatti intimi.

Il rapper nel brano parla di una ricerca di privacy riferendosi, in particolare, alla sfera sentimentale e lo fa con una leggerezza che si collega alla tradizione canora napoletana.

LIVIO CORI NIENTE STORIE

Niente storie sarà il brano con cui si aprirà Femmena, il nuovo album di Livio Cori che arriverà a poco più di un anno e mezzo da Montecalvario (Core senza paura), uscito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo (ne abbiamo parlato Qui).

Femmena si sta svelando al pubblico canzone dopo canzone, con l’uscita di un nuovo singolo ogni due settimane fino a fine ottobre e poi di un blocco di altri pezzi a novembre.

Il titolo dell’album è un termine che in napoletano non specifica solamente il genere sessuale, ma è usato al posto della parola donna. Non c’è, quindi, nessun valore spregiativo.

Livio Cori, ispirato dal rapporto con le donne, esplora i suoi rapporti con le figure femminili che lo hanno segnato (specialmente nell’ultimo anno) esprimendo sentimenti sia positivi che negativi ma sempre con consapevolezza, considerazione e rispetto.

La produzione musicale di Niente Storie e degli altri brani dell’album è curata dallo stesso artista insieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway. I due hanno lavorato a stretto contatto durante questi mesi, trovando un’intesa che con il tempo è cresciuta.