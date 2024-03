L’inno generazionale di Roberto Vecchioni, “Sogna ragazzo sogna”, rivive con Alfa

Dopo il grande successo riscosso sul palco del Festival di Sanremo 2024 durante la serata delle cover la versione di “Sogna ragazzo sogna” di Alfa in featuring con Roberto Vecchioni, arriva sulle piattaforme digitali.

Fuori da mercoledì 6 marzo per Artist First e DM Produzioni torna quindi in questa nuova versione l’inno alla vita scritto da Roberto Vecchioni nel 1999, quando ALFA non era ancora nato.

Il brano rappresenta un incitamento ai ragazzi a non arrendersi mai e ad affrontare con coraggio tutte le sfide che la vita mette davanti. Una sorta di invito alle nuove generazioni che il giovane cantautore ha saputo cogliere completando il testo originale del brano con una strofa inedita e significativa.

Nel frattempo Alfa ha dato il via, dal Forum di Milano sold out, al suo primo tour nei palazzetti prodotto da A1 CONCERTI. I live prendono il nome dal nuovo album, “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”.

Questi gli appuntamenti:

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO – FORUM Sold Out

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – INALPI ARENA

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

16 NOVEMBRE 2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT Nuova Data

25 NOVEMBRE 2024 – MILANO – FORUM Nuova Data

Radio Zeta è la radio ufficiale del tour.

Foto di copertina di Filiberto Signorello.