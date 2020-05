Liner Vuoto. L’ultimo singolo del rapper segna, anche grazie al prezioso featuring con Biondo, un record personale per l’artista.

Il brano, uscito il 14 aprile scorso, in meno di un mese ha superato quota 550.000 stream su Spotify.

Stefano Sciuto, questo il vero nome di Liner, per questo nuovo brano che rappresenta un vero e proprio tuffo nella testa e nel subconscio degli ascoltatori in cui l’ esaustiva ricerca di questa mancanza (il cosiddetto Vuoto)

rende il pezzo notevolmente introspettivo nonostante la sonorità Sad-Pop

che presenta la strumentale.

Liner Vuoto feat. Biondo

Ecco come Liner racconta l’idea di coinvolgere Biondo, reduce dagli oltre due milioni di stream del singolo Tira, e ormai prossimo a lanciare un brano per l’estate.

“Io e Simone ci siamo conosciuti qualche mese fa grazie ad una nostra amicizia in comune. Era un periodo nel quale psicologicamente mi sentivo in stand-by, poca ispirazione dovuta al fatto che stessi vivendo poco. Scrivere ‘Vuoto’ è stata un po’ come una seduta terapeutica,

avevo bisogno di parlare di una cosa complicata da descrivere. Una volta scritto il ritornello, sentivo che una mia seconda strofa sarebbe risultata poco opportuna e che avrebbe reso troppo pesante il brano. Essendo molto simile la wave e le sonorità di entrambi, chiesi subito a Biondo se gli andasse di farmi una 16: era l’artista giusto, nel momento giusto, sul brano giusto. Penso che alla fine dei conti, ‘Vuoto’ sia il mio brano più Pieno mai scritto.”

Ora Liner è quasi pronto a pubblicare un nuovo singolo, l’annuncio è ormai imminente.

Liner Vuoto testo e audio

Odio, quando fingi in quel modo

e muoio se non sto sul podio

hai postato una foto con il bicchiere vuoto

e ti sei lasciata andare ma io ti ho lasciato un vuoto

e non gioco, vivo nella nostalgia

la musica mi salva e ne ho fatto una malattia

mi hai detto che al mattino ho la tachicardia

e sono solo da una vita e non mi spaventa che tu vada via

Mi hai cambiato la vita, lo sai

io stavo a pezzi e tu: “non è nulla, dai”

se stavi a pezzi tu finivo nei guai

che ne dici se ti tolgo i vestiti

anche se lo facciamo e dici: “siamo solo amici”

è un salice abbattuto ma noi siamo le radici

ti manco e non lo dici

Ma tu sai che sei la mia musa

lo so che ti ho delusa ma non ho

mai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

scusa, lo so che ti ho delusa ma non ho

mai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

Non ti ho mai chiesto scusa

ho usato sempre una scusa

sei così bella e confusa

sei come il sole e la luna

meglio i soldi o l’amore

sono entrambi un errore

vorrei dirti due cose ma sei cambiata in due ore

Mano nella mano non vuol dire ti amo

è che non ho capito ancora cosa siamo

mi piace quando ridi e quando litighiamo

quando mi hai visto in tv non avevo un piano

se scrivo ti penso, ti odio e ti amo ed è vero

siamo sotto lo stesso cielo

Ma tu sai che sei la mia musa

lo so che ti ho delusa ma non ho

mai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

scusa, lo so che ti ho delusa ma non ho

mai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

E se cado cadi anche te

siamo legati da un filo spinato

mano nella mano legati da un filo spinato

E scusa lo so che ti ho delusa ma non ho

mai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

scusa, lo so che ti ho delusa ma non ho

mai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te