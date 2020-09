La cantautrice Lilo ha lanciato il nuovo singolo Ti sento comunque.

Il brano distribuito da The Orchard è disponibile in streaming ed in digitale.

In Ti sento comunque l’assenza si manifesta come una presenza ingombrante.

Mi farò trovare, qui non si può stare

Ti chiamerò per nome

Che da quando non ci sei, io ti vedo ovunque

Che da quando non ci sei, ti sento comunque

Lilo dichiara:

“Credo che sia piuttosto facile pensare al nome di una persona che quando non c’è si fa sentire, per il vuoto che lascia, per i piccoli indizi che dissemina ovunque. In questa canzone ho pensato di descrivere come, a prescindere da chi decida che «qui non si può stare», la verità è che non ci si lascia mai del tutto”

LILO – Biografia

Lilo, nome d’arte di Laura Pizzoli, è una musicista e cantautrice classe 1991.

All’età di 6 anni inizia a studiare pianoforte e qualche anno più tardi si dedica anche al canto moderno. Lo studio e la passione per la musica la accompagnano fino agli anni universitari.

Si laurea in Lettere Moderne e successivamente in Musicologia, terminando il suo percorso accademico alla Sorbonne di Parigi con una tesi sperimentale sulla vocalità nella musica pop.

2010: forma Lylo, un duo semiacustico, con cui pubblica due EP autoprodotti in lingua inglese e dal 2011 al 2016 si esibisce in locali italiani e francesi.

2017: sente la necessità di intraprendere un progetto solista. Abbandona l’inglese e le sonorità semiacustiche e si dedica alla scrittura in lingua italiana scegliendo per le sue produzioni un sound elettronico sotto il nome di Lilo.

Nel dicembre dello stesso anno esce Gli Altri, il suo primo singolo in lingua italiana, seguito poi da Febbraio, Più Parole, Stomaco e Gospel 121.

2018: è una degli artisti Just Discovered di MTV New Generation, e tra il 2018 e il 2019 viene menzionata da diverse testate di settore tra le nuove proposte indipendenti italiane che vale la pena non perdersi.

2020: torna con i suoi nuovi singoli Questa Stanza, Luce Ovunque e Tienimi Su, distribuiti da The Orchard e con video ufficiali sul nuovo canale VEVO dell’artista.

