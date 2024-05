“La vita non uccide” è il titolo del primo EP post-Amici di Lil Jolie

Maggio 2024 porterà nei negozi di dischi, fisici e digitali, non solo gli album dei finalisti di Amici 23, Sarah, Mida, Petit e Holden, ma anche “La vita non uccide“, l’EP di una cantautrice eliminata a poche puntate dalla finale, Lil Jolie.

Dopo aver firmato un contratto discografico con BMG e aver lanciato il singolo Kiss me, l’artista lancerà venerdì 17 maggio il suo nuovo EP.

Il progetto viene descritto come un inno al vivere la vita con tutte le sue sfumature, perché nessuna emozione è sbagliata o è inferiore a un’altra, se si vivono veramente.

Lil Jolie La vita non uccide

Ad aprire il disco è proprio il brano inedito La vita non uccide. Questa prima traccia è uno storytelling della vita dell’artista, un invito a ricordarsi sempre che prima poi le cose belle arrivano.

Seguono Kiss Me, brano scritto con Madame, una canzone che descrive un amore proibito ma libero, mentale e passionale, che va a tempo con il cuore e a ruota libera nei pensieri.

Terza traccia è Attimo, istantanea scattata da Lil Jolie che rappresenta quel momento in cui non riesce a godere di un preciso istante e che in un secondo momento diventa il punto fisso nella sua mente, quindi dalla canzone con cui è entrata nella scuola di Amici, Follia, e da Non è la fine.

Chiude l’EP una cover live di Per Elisa di Alice.

Per Lil Jolie la tracklist è come l’indice di un libro in cui ogni capitolo racconta la fugacità delle cose e allo stesso tempo il loro essere eterne. “Un po’ come le onde del mare che cambiano sempre forma ed impeto, ma che poi tornano sempre sulla spiaggia e nel loro sparire la modellano” racconta la cantautrice.

Foto di copertina di Giacomo Gianfelici