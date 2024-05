Amici: esce con 21co Label e Warner Music il primo EP di Petit

Venerdì 17 maggio arriverà in tutti i negozi di dischi, fisici e digitali, anche Petit con il primo EP che porta come titolo semplicemente il suo nome d’arte.

Salvatore Moccia, questo il vero nome di Petit, nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo “Taki Taki” e a settembre entra nella scuola di Amici.

Tra i brani lanciati nel programma, tutte canzoni che saranno contenute nel suo primo EP, Petit, ci sono “Che fai“, “Guagliò“, “Tornerai” e “Mammamì“.

Il progetto viene descritto come un mix perfetto di urban e pop, con tutta la freschezza dei 18 anni di Petit. Come già avvenuto lo scorso anno per Wax l’EP esce per la 21co Label, etichetta discografica di Maria De Filippi, con Warner Music Italy.

A seguire la tracklist che contiene anche i brani “Brooklyn“, inedito presentato al momento dell’ingresso nella scuola di Amici, “Feriscimi” prodotto da Dat Boi Dee. Questo ultimo brano ha un mood introspettivo, racconta gli sbagli che si commettono all’interno di una relazione e il conseguente senso di colpa che accompagna la fine di una storia d’amore.

Questa la tracklist di “PETIT”:

TORNERAI MAMMAMÌ CHE FAI FERISCIMI GUAGLIÒ BROOKLYN

QUI il link per l’acquisto della versione cd del progetto (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).