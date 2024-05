Sarah Toscano firma con Warner Music per il lancio primo EP, “Sarah”

Nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi sono stati annunciati gli EP dei cantanti in gara, quello di Sarah Toscano, in arte solo Sarah, porterà il suo nome.

La cantante originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, classe 2006, pubblicherà “Sarah” venerdì 17 maggio per Warner Music Italy. A lei il compito di portare avanti, lato Amici, il pop in un edizione caratterizzata dall’urban.

L’EP conterrà ovviamente i singoli presentati nel programma tra cui Sexy Magica, scritto da Giampiero Gentile e da un ex cantante della scuola, Gabriele Esposito (Lele dell’edizione vinta da Sergio Sylveste) e prodotto dai ROOM9.

Sarah toscano tracklist

Nel disco anche la versione live di Voilà di Barbara Pravi andata viralissima su TikTok, e l’inedito L’Ultima Volta.

Sexy Magica Touché Viole e Violini Mappamondo L’Ultima Volta Voilà (Live)

