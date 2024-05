“Joseph” è il titolo del disco di Holden in uscita per LaTarma Records

Continua la collaborazione tra LaTarma Records di Marta Donà e Amici di Maria De Filippi. Dopo Angelina Mango entra infatti nel roster dell’etichetta un altro artista che ha preso parte al programma, Holden. Esce il 24 maggio il nuovo EP dell’artista che porta come titolo il suo nome di battesimo, “Joseph“.

Mentre l’ultimo brano presentato ad Amici, Randagi, brano scritto con Alessandro La Cava e Daniele Fossatelli che sta ottenendo dei buoni riscontri con oltre un milione e mezzo di stream, audio e video, in 10 giorni, arriva l’annuncio dell’uscita del nuovo progetto discografico.

“Joseph“, come detto in apertura, uscirà venerdì 24 maggio per LaTarma Records con distribuzione ADA/Warner Music. L’EP è interamente scritto e prodotto da Holden e contiene anche due singoli già certificati Disco d’Oro, Dimmi che non è un addio e Nuvola. Non solo, nella tracklist del progetto anche un duetto con la vincitrice di Amici 19, Gaia sulle note di Non siamo più noi due.

Questa la tracklist di “JOSEPH”:

RANDAGI NON SIAMO PIÙ NOI DUE (FEAT. GAIA) OSSIDIANA SOLO STANOTTE NUVOLA DIMMI CHE NON È UN ADDIO

QUI per l’acquisto della versione autografata del disco (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Foto di Roberto Graziano Moro