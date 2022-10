Ligabue, positivo al Covid-19, rimanda le ultime due date europee (VIDEO)

Ligabue in questi giorni è impegnato con il suo tour europeo. Arriva però l’annuncio che le ultime due date vengono rimandate in quanto il cantautore è risultato positivo al Covid-19.

Luciano si sarebbe dovuto esibire questa sera, 30 ottobre, al Bataclan di Parigi, e domani, 31 ottobre allo 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Qualche ora fa il cantautore, ha annunciato con un video, che trovate a seguire, che le due date sono rimandar a causa della sua positività al Covid-19.

Le nuove date verranno comunicate a breve da Friends & Partners che organizza e produce il tour. Per info: www.friendsandpartners.it

“Ciao sono in una stanza di albergo a Parigi che, purtroppo, diventerà il posto in cui starò rinchiuso forse per una settimana. Perché dopo la notte in cui non sono stato bene stamattina ho fatto il tampone e ho scoperto di avere il Covid. Quindi purtroppo saltano il concerto di stasera al Bataclan e quello di domani a Londra.

Potete immaginare il giramento di palle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e Bruxelles. Però è andata così, mi dispiace tantissimo per il disagio creato. Vi abbraccio comunque. Ciao“