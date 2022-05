Ligabue live alla RCF Arena. Ecco tutte le informazioni utili: orari di apertura, parcheggi e mezzi di trasporto

Manca ormai poco all’attesissimo concerto 30 anni in un giorno che vedrà Ligabue inaugurare la RCF Arena di Reggio Emilia, ex Campovolo, sabato 4 giugno 2022. L’evento è già sold out da tempo con oltre 103.000 biglietti venduti.

Per accogliere questo grande flusso di persone, sia in ingresso che in uscita dal concerto e dalla città, sono state predisposte tutte le indicazioni e le direttive necessarie, inoltre RCF Arena è strutturata con spazi, tecnologie e servizi che la rendono un luogo unico in Europa per la musica e gli eventi live.

Ligabue Concerto RCF ARENA

ORARI E APERTURA INGRESSI

L’orario di inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21 mentre l’apertura dei cancelli al pubblico, in via dell’Aeronautica, 17, avverrà a partire dalle ore 11, salvo anticipo per esigenze urgenti di ordine pubblico.

Per quel riguarda il Fan Club Bar Mario l’apertura dei cancelli riservata (sempre da via dell’Aeronautica 17) sarà a partire dalle ore 10 e fino alle ore 11. Ogni spettatore dovrà occupare solo il settore – la zona assegnata.

Per l’accesso a RCF Arena è richiesto il possesso di un documento di identità valido, che lo spettatore possa esibire anche a richiesta del personale di controllo, per verificare la corrispondenza tra il titolare del biglietto e il possessore dello stesso.

Gli organizzatori consigliano di arrivare a RCF Arena per tempo, possibilmente entro le ore 16 di sabato 4 giugno 2022, al fine di agevolare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza. Per quanto riguarda i biglietti, Sarà consentito il cambio nominativo online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita entro le ore 18 del 3 giugno.

PARCHEGGI

ParkForFun gestisce il sistema dei parcheggi prossimi alla stessa. La prenotazione dei posti per il concerto di Luciano Ligabue è disponibile on line QUI insieme alle mappe e altre indicazioni.

Parcheggi consigliati in base alla provenienza:

da Modena – Bologna il Parcheggio Aeroporto (entrata da Via Antonio Marro) che è anche quello di riferimento per chi arrivi in moto, bici e monopattini

da Milano il P1 e il P6 – Area di servizio Il Chionso Ovest in zona Reggio Emilia Nord

dall’Autostrada del Brennero e dalla direttrice proveniente da Correggio i P2, P3, P4 e P5 con accesso da via Mozart

Per gli autobus sono disponibili i parcheggi in zona Stadio (Bus 1, Bus 2 e Bus 3) e il parcheggio Bus 4 in zona Fiera (via Masaccio). In via Masaccio è presente anche il parcheggio camper.

Nel tratto di strada di via dell’Aeronautica e Via Vertoiba compreso tra la nuova rotatoria di Via dell’Aeronautica con Viale Ramazzini e la rotatoria Vertoiba – farmacie – uscita n.3 tangenziale Nord sarà vietata la circolazione a qualsiasi mezzo di trasporto per garantire la sicurezza dei pedoni in transito dai parcheggi all’ingresso di RCF Arena.

Una mappa semplificata dei percorsi in ingresso e in uscita da RCF Arena, anche per la sicurezza dei pedoni che si muoveranno dai parcheggi verso l’Arena, è disponibile QUI. La raccomandazione è di seguire sempre le indicazioni che rete autostradale, forze dell’ordine, personale e segnaletica forniranno sia nella fase di accesso che in quella di deflusso dall’evento.

TRENI e AUTOBUS

Per chi arriverà in treno, la Stazione Mediopadana AV dista circa 6 km da RCF Arena, mentre la Stazione FFSS di Piazzale Marconi dista circa 4 km.

Trenitalia è partner ufficiale dell’evento, e Frecciarossa è il treno ufficiale del concerto. Sono stati attivati treni straordinari per il rientro dopo il concerto in tutta comodità. Queste le tratte: Reggio Emilia – Torino del 5 giugno ore 2.00 con fermate a Milano Centrale (arrivo alle 2.55), Torino Porta Susa (arrivo alle 3.53), Torino e Porta Nuova (arrivo alle 4.05; Reggio Emilia – Salerno del 5 giugno ore 2.00, con fermate a Firenze S. M. Novella (arrivo alle 3.26), Roma Tiburtina (arrivo alle 5.10), Napoli Centrale (arrivo alle 06.23), Salerno (arrivo alle 7.17). È possibile acquistare i biglietti al link https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/concerti_ed_eventi/ligabue-frecciarossa-treno-ufficiale-.html.

BUS TURISTICI

È possibile anche scegliere il viaggio su bus turistici, andata e ritorno, con fermate a Modena e a Parma, e anche l’opportunità di abbinare trasporto e pernottamento. Tutte le informazioni QUI.

ACCESSO AL CONCERTO

Il grande spazio della RCF Arena in cui si terrà il concerto, è suddiviso in settori facendo ricorso ai colori: il settore in cui trovare posto è segnalato sul biglietto. La zona Red è quella fronte palco; subito alle spalle sono le due zone Orange (a sinistra guardando il palco) e Yellow (a destra) e alle spalle di queste la zona Blue (a sinistra) e Green (a destra). I percorsi di accesso a ciascuna zona sono segnalati dall’ingresso nell’Arena Eventi e lungo il Boulevard. Ogni posto garantisce un’acustica e una visibilità ottimale, grazie all’impianto audio di avanguardia della RCF Arena e alla pendenza del 5%, così da permettere a tutti di godersi pienamente il concerto.

SERVIZI

RCF Arena inoltre offre inoltre servizi di accoglienza per rendere indimenticabile ogni evento.

Lungo l’area di accoglienza Iren Green Park, gli ospiti troveranno bar e punti di ristoro oltre a una parafarmacia e al merchandising ufficiale dell’evento. Saranno poi disponibili 412 toilette, di cui 6 dedicate agli ospiti con disabilità, distribuite in tutta l’area.