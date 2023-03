Leonardo Zaccaria presenta la sua nuova identità musicale con “Film horror”

Leonardo Zaccaria torna sulle scene musicali dopo un anno di ricerca personale e artistica. Il risultato è un singolo dal titolo Film horror, che mostra la nuova identità musicale dell’artista. Il brano è negli store digitali dal 24 febbraio 2023 per Capitol Records/Universal Music Italia.

Leonardo Zaccaria, cantautore di 25 anni, ha proposto i suoi primi singoli con un sound acustico. Ha poi iniziato un percorso indie pop/rock seguendo riferimenti musicali come Harry Styles, gli Smiths e Paul McCartney ma portandoli dentro la sua scrittura. Nell’ultimo anno, ha rinnovato il sound unendo un tocco alternative alla sua dimensione pop e cantautorale.

“Negli ultimi mesi mi sono fermato, ho riflettuto, ho cercato nuove ispirazioni perché è nata in me l’esigenza di trovare una mia identità musicale”, racconta l’artista. “Sono entrato in studio e ho messo tutto di me nelle canzoni che ora sento rappresentarmi a 360 gradi come persona”.

Film horror rappresenta e mostra la nuova identità artistica di Leonardo Zaccaria. Il brano è nato dall’incontro musicale con Effemmepi, producer e frontman della band Costiera. La canzone racconta il senso di libertà ed invincibilità dell’amore. Questo sentimento viene paragonato ad un film dell’orrore, perché può spaventare, ma non si può fare altro che continuare a guardare per capire come va a finire.